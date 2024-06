Sénégal: Kaffrine - Des journalistes formés au dialogue social et à la négociation collective

Kaffrine — Vingt-cinq journalistes de la région de Kaffrine (centre) ont bouclé une formation sur le dialogue social et la négociation collective, jeudi, à l'initiative de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale.

"Sensible à leurs pressantes demandes et soucieuse de la réussite du Programme national de renforcement du dialogue social, l'inspection régionale du travail de Kaffrine a jugé pertinent de former les journalistes, les reporters et les animateurs de radio de la région, afin de leur permettre d'avoir une idée sur les devoirs et les droits du travailleur comme ceux de l'employeur", a expliqué l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine, Ibrahima Ndiour.

Il s'entretenait avec des journalistes à la fin de la formation, qui portait sur les méthodes et les techniques du dialogue social et de de la négociation collective.

Les consultations, les négociations, la prévention des litiges dans le monde du travail et l'échange d'information ont été abordés.

Les professionnels de l'information et de la communication se sont réjouis de la formation qui leur a été dispensée.

Le correspondant du groupe Wal Fadjri (privé) à Kaffrine, Badara Ndao, a exprimé sa joie d'y avoir participé. Il remercie l'inspection régionale du travail pour cette initiative.