Afrique: Éliminatoires du Mondial de football 2026 - La RDC tient le Sénégal en échec, 1-1

Dakar — Les Lions du Sénégal ont été contraints au nul par les Léopards de la République démocratique du Congo, 1-1, lors d'un match joué pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026.

Ismaïla Sarr a ouvert le score pour les Lions à la 45e minute de cette rencontre jouée au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar.

Kamala Mayele Fiston, entré en cours de jeu, a égalisé pour la République démocratique du Congo à la 85e.

Selon l'entraîneur des Congolais, Sébastien Desabre, ce match nul est un résultat "satisfaisant" pour son équipe.

"On a fait match nul à l'extérieur contre un très bon adversaire engagé et costaud. Mais il va falloir gagner au retour, si nous voulons espérer quelque chose dans ces qualifications qui seront longues et âprement disputées", a-t-il dit.

Le sélectionneur national du Sénégal, Alioune Cissé, espérait une victoire pour son 100e match sur le banc des Lions.

"Malheureusement, nous n'avons pas gagné ce match. On aurait pu le faire si on avait fait preuve de plus d'efficacité face aux buts", a-t-il dit.

Le Sénégal a toutefois les arguments qu'il faut pour se qualifier à la fin de ce "mini-championnat", a-t-il assuré, promettant que les Lions vont "se ressaisir" pour le prochain match, contre la Mauritanie, samedi prochain.