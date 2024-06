Afrique du Nord: Palerme - La TAP remet la présidence de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes à l'ANSA

TUNIS — L'agence Tunis Afrique Presse (TAP) a remis, jeudi, à Palerme, en Italie, la présidence de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) à l'Agence de presse italienne "Agenzia Nazionale Stampa Associata" (ANSA).

La passation a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle tenue à la clôture de la 32ème Assemblée générale de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes qui a eu lieu, les mercredi 5 et jeudi 6 juin, 2024. Ce rendez-vous annuel s'est déroulée en présence des représentants de 19 agences de presses membres de l'AMAN ainsi que le Chypriote Georges Penintaex, Secrétaire général de l'Alliance.

L'agence TAP, qui assurait la présidence tournante de l'alliance depuis mai 2023, a été représentée par son Président-directeur général, Najeh Missaoui qui a remis la présidence à son homologue italien Alessandro De Stefano, Directeur exécutif de l'ANSA.

Au terme de cette assemblée, l'agence TAP a été maintenue au conseil d'administration de l'AMAN, en tant que premier vice-président.

Notons que la TAP, membre fondateur de l'AMAN, avait été élue, Présidente de l'Alliance des Agences de Presse méditerranéennes (AMAN) au cours de la 30ème session de l'Assemblée Générale de l'Alliance réunie les 11 et 12 octobre 2022 à Dubrovnik, en Croatie. A cette occasion, il avait été décidé d'organiser la 31ème Assemblée en Tunisie et la 32ème en Italie. Le Chypriote Georges Penintaex avait été reconduit à la présidence de l'AMAN pour un mandat de trois ans.

La 31ème session de l'Assemblée générale de l'AMAN avait eu lieu les 24 et 25 mai 2023 à Djerba, au Sud de la Tunisie, en présence des directeurs généraux et de journalistes de quinze agences de presse de la région méditerranéenne.

La TAP propose la création d'un prix pour la meilleure agence de presse

Lors de l'Assemblée de Palerme, le PDG de la TAP a passé en revue les manifestations organisées à l'occasion de sa présidence de l'Alliance, à travers l'adoption des programmes et activités de l'AMAN au service de la coopération médiatique et l'échange d'informations entre les agences méditerranéennes, à travers notamment les programmes de formation bilatéraux, l'échange d'expertise et l'usage des nouvelles technologies.

Il a rappelé dans ce sens les évènements organisés dont une table ronde sur l' "Autonomisation des femmes en Méditerranée : une vision tunisienne", et deux colloques internationaux sur "le traitement médiatique des questions migratoires dans la région de la Méditerranée" (novembre 2023) et "Le rôle des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans le développement de contenus journalistiques pour les agences de presse» (Mai 2024).

Missaoui a fait savoir que la TAP a oeuvré tout au long de l'année de sa présidence de l'AMAN, à renforcer son partenariat avec les différentes agences méditerranéennes, notamment la signature, en juin, d'un accord avec l'Agence de presse palestinienne, WAFA, en plus d'un accord de partenariat conclu, en mai, avec l'agence de presse italienne ANSA.

A cette occasion, le PDG de TAP a proposé la création d'un prix qui récompense l'agence de presse la plus productive et offrant une meilleure contribution dans le contenu diffusé sur le siteweb de l'AMAN après sa rénovation. Le site de l'Alliance publie régulièrement l'actualité des agences. D'autres informations tels que des liens vers les sites des agences membres sont visibles sur la même plateforme.

Adhésion de l'Agence de presse Slovaque "TASR" à l'AMAN

Pour sa part, le Secrétaire général de l'Alliance, Georges Penintaex, a présenté les principaux programmes réalisés par l'AMAN durant l'année précédente saluant les actions de la TAP au cours de son mandat à la tête de l'Alliance.

A cette occasion, un écusson commémoratif a été remis par le Secrétariat général de l'Alliance à l'Agence TAP en guise de reconnaisance pour ses efforts fournis au sein de l'AMAN, durant l'année de sa présidence.

En application de l'appel lancé par les participants à l'Assemblée de Djerba, en mai 2023, l'Agence de presse Slovaque, TASR, a fait son entrée à l'AMAN devenant ainsi la 20ème agence membre, a annoncé le SG de l'Alliance.

La clôture était marquée par la remise de prix aux agences lauréates des compétitions organisées par l'AMAN dédiées au meilleur article et à la meilleure photo. L'agence de presse algérienne (APS) a remporté le prix du meilleur article autour du thème "l'environnement et le développement durable". Le prix de la meilleure photo a été décerné à l'agence de presse turque "Anadolu Agensi" pour une photo montrant les dommages causés aux infrastructures de la Bande Gaza dans les territoires palestiniens occupés.

Les énergies renouvelables et le tourisme durable étaient au coeur des discussions de représentants des agences de presse méditerraneenes présents au Palais des Normands, à Palerme qui a abrité les travaux de cette 32ème Assemblée générale de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes. Une conférence sur le thème "L'énergie et le tourisme pour le développement durable en Méditerranée" a été organisée sur les deux jours de l'Assemblée.

Certains participants ont recommandé le développement de la production d'énergies renouvelables tels que l'hydrogène, l'énergie photovoltaïque et le biogaz. D'autres ont suggéré de lancer un réseau de journalistes intéressés par la question afin de sensibiliser les citoyens de la région méditerranéenne aux questions de développement et de durabilité à travers la mise en place d'une stratégie à grande échelle.

Un appel a été également lancé en vue renforcer les relations entre les pays méditerranéens et le dialogue sur des questions fondamentales, à l'instar de la migration, la paix et la sécurité.

La nouvelle présidence de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes, "ANSA" dont la creation remonte à 1945, est la principale agence de presse italienne avec 22 bureaux en Italie et 81 autres dans près de 78 pays.

Créée en 1991, l'Alliance des agences de presse méditerranéennes regroupe désormais 20 agences de presse des pays de la Méditerranée. L'AMAN vise à renforcer la coopération et les relations d'amitié entre les agences de presse du pourtour méditerranéen.

Les membres fondateurs de l'Alliance signataires de la Déclaration de Tunis (21 novembre 1991) sont les agences suivantes:Anadolu Ajansi (AA), Agence France Presse (AFP), Agence Mauritanienne d'Information (AMI), Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), Algerie Presse Service (APS), Agenzia EFE (EFE), Al Jamahiryah News Agency (JANA), Agencia de Informacao (LUSA), Maghreb Arabe Presse (MAP), Middle East News Agency (MENA), Syrian Arab News Agency (SANA), Tunis Afrique Presse (TAP), Palestinian News Agency (WAFA).