Afrique: La troisième exposition et conférence médicale africaine 'ExCon Health Africa'

Les activités de la troisième édition de la plus grande exposition et conférence médicale africaine « Africa Health ExCon» seront lancées, sous le parrainage et en présence du président Abdel Fattah Al-Sisi. Ces activités auront pour intitulé «Votre porte d'entrée vers l'innovation et le commerce », durant la période du 3 au 6 juin 2024 au Centre international de conférences d'Al-Manara, au Caire.

Il s'agit du plus grand événement annuel dans le domaine de la santé en Afrique, qui met en valeur l'expertise internationale et les contributions au renforcement du secteur médical sur le continent africain. La conférence « Africa Health ExCon 2024 », organisée par l'Autorité égyptienne pour l'approvisionnement unifié, la fourniture médicale et la gestion de la technologie (UPA), est une occasion en or pour les entreprises travaillant dans le domaine des soins de santé et des services médicaux d'explorer les possibilités d'investissement en Afrique, ce qui contribue à accélérer la croissance de ces industries dans toute l'Afrique.

La conférence et l'exposition rassemblent tous les représentants du secteur médical et de la santé et leur offrent une occasion exceptionnelle de s'informer sur les derniers produits et services dans divers secteurs médicaux.

La conférence devrait attirer plus de 500 grandes entreprises de différents pays du monde, ainsi que plus de 60 000 visiteurs de plus de 100 pays.

Les différentes agences égyptiennes tiennent à soutenir et à organiser la conférence, convaincues de son importance pour renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional de soins médicaux, après que l'Égypte a réussi à lancer la première plateforme commerciale numérique, à présenter des expériences au niveau du continent africain et des contributions internationales dans le secteur médical.

Les objectifs les plus importants de la conférence et de l'exposition Africa Health ExCon 2024 sont l'engagement envers l'agenda de l'Union africaine pour l'année 2063, en particulier son aspiration à une « Afrique prospère », qui est basée sur la réalisation d'une croissance globale et d'un développement durable. Cet objectif est atteint en promouvant la localisation des industries médicales, en particulier des produits pharmaceutiques, et en relevant les défis auxquels est confronté le continent africain.

La conférence et l'exposition visent également à renforcer les échanges commerciaux entre les différents pays du continent, ce qui constitue une autre partie essentielle de l'agenda de l'Union africaine qui contribue à renforcer l'économie médicale et à promouvoir le développement durable à long terme.

Cette conférence est une plateforme stratégique importante pour le développement du secteur de la santé en Afrique et le renforcement de la coopération entre les différentes parties prenantes, afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Elle confirme le rôle de pionnier de l'Égypte dans le domaine des soins médicaux et sa capacité à fournir des services médicaux de haute qualité aux patients du monde entier.

La conférence dépasse les frontières géographiques afin de combler le fossé en matière d'accès aux soins médicaux et de promouvoir une culture de la coopération et de l'innovation, conformément à la vision et aux orientations de l'État égyptien visant à attirer les investissements étrangers pour contribuer au développement du secteur. Cela se traduit par la volonté de tous les organismes publics et hauts fonctionnaires des secteurs de la santé et de la médecine de participer et de discuter des défis et des solutions liées au développement et à l'amélioration de la durabilité du secteur médical sur le continent africain.

La troisième conférence et exposition médicale africaine, « Africa Health ExCon », est soutenue par de nombreuses entreprises internationales de premier plan dans le domaine des soins médicaux.