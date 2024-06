Congo-Brazzaville: Pihter Samba Kiesse Palluzi - « Poursuivez vos rêves quoi qu'il arrive !»

interview

A 34 ans, le Congolais Pihter Samba Kiesse Palluzi, grandi en Italie, est sans doute le premier Africain, premier Noir, admis au tribunal de la région d'Abruzzo, en qualité d'avocat. Il a prêté serment le 15 mai dernier, devant le Conseil de l'Ordre des avocats auprès du Tribunal de la ville d'Avezzano. L'événement a fait le choux gras de la presse italienne, le journal « il centro », par exemple, titre « Primo avvocato di colore in Abruzzo : Diféndero i deboli ». De nombreuses photos illustrent l'article à la une du journal et en page intérieure. Les Dépêches du bassin du Congo ont contacté l'interessé qui partage ses émotions lors de la cérémonie et parle de ses responsabilités.

Les Dépêches du bassin du Congo (L.D.B.C.) : Me Pihter Samba Kiesse Palluzi, que peut-on retenir de cette région italienne, Abruzzo, qui vous accueille comme avocat au sein de son tribunal ?

Me Pihter Samba Kiesse Palluzi (M.P.S.K.P.) : L'Abruzzo est une région italienne située à l'Est de Rome, entre l'Adriatique et les Apennins. L'arrière-pays est majoritairement constitué de parcs nationaux et de réserves naturelles. La région comprend aussi des villages médiévaux perchés sur les collines. La capitale régionale, l'Aquila, est une ville fortifiée, elle fut endommagée par le tremblement de terre de 2009. La région compte une population de 1 269 525 habitants et est très attractive avec sa mer et ses montagnes. On s'y sent très à l'aise.

%

L.D.B.C. : Vous étiez très à l'aise durant la cérémonie de prestation de serment, que ressentiez-vous ?

M.P.S.K.P. : J'étais très heureux, cela représente une étape extrêmement importante puisque désormais, je peux effectivement exercer individuellement dans toutes les juridictions italiennes. J'ai atteint un objectif hautement souhaité et le moment est venu enfin de mettre toutes mes connaissances à la disposition des autres.

L.D.B.C. : Parlez-nous de vos études primaires, secondaires et universitaires...

M.P.S.K.P.: Le système italien présente quelques différences par rapport au système français et je ne prendrai pas la peine de les souligner toutes. Je vais essayer d'en épingler l'essentiel. J'ai fréquenté l'école maternelle et primaire, ainsi que l'école secondaire (collège et lycée) à Carcoli, une ville proche de Rome où j'ai passé une partie de mon enfance et adolescence. J'ai choisi la voie scientifique au lycée et une fois mon diplôme obtenu (baccalauréat), j'ai commencé les études de droit.

Après l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré un cabinet d'avocats avec lequel je collabore également aujourd'hui, dans la ville qui s'appelle Avezzano. Après l'examen d'Etat, je suis concentré sur l'ouverture d'un autre bureau (cette fois à Rome). Notons que mes études universitaires sont sanctionnées par un doctorat : option, droit international. En 2017, j'ai soutenu ma thèse portant sur le thème « Interdiction des expulsions collectives »

L.D.B.C. : Aujourd'hui, vous êtes avocat, quelle est votre principal objectif ?

M.P.S.K.P. : Mon objectif principal est d'appliquer pleinement tous les principes établis par la Constitution italienne, avec une référence particulière à l'article 24, je cite : « Chacun peut intenter une action en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes. La défense est un droit inviolable à chaque étape et à chaque niveau de la procédure. Les moyens d'agir et de se défendre devant toute juridiction sont assurés aux pauvres, avec des institutions spécifiques ».

Je dirai qu'il s'agit de mettre mes connaissances à la disposition des autres et de donner la parole à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre contre les injustices.

L.D.B.C : Pour terminer, quel le message pouvez-vous adresser aux jeunes du pays de vos origines ?

M.P.S.K.P. : Poursuivez vos rêves quoi qu'il arrive, soyez déterminés.