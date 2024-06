Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Conseil Amisi » de Bipoli na Fulu

Bipoli na Fulu a dominé l'univers musical des deux rives du fleuve Congo vers la fin des années 1970. Il s'est imposé dans l'attaque chant de Viva la Musica et a connu la gloire. « Conseil Amisi » appartient à une caste des chansons inoubliables.

Parue aux éditions Grand Cousin sous la référence GC-10, la chanson « Conseil Amisi », connue par plusieurs sous le titre de « Amisi Clara », a été composée par Bipoli en 1978, dans le groupe Karawa musica. Sa première version fut exécutée dans Viva la musica en 1979. Elle a vu la participation de Papa Wemba, Espérant et Jadot le Cambodgien. Mais elle ne récolta aucun succès considérable. Il fallait attendre septembre 1980 pour avoir une version qui connaîtra l'adhésion du public. C'est donc la version la plus célèbre.

L'auteur dans cette belle oeuvre musicale nous embarque dans l'univers d'un jeune en mal d'amour. Epris d'Amisi Clara, l'élue de son coeur avec qui il a eu des enfants. Il sera surpris de la voir déserter la maison. Quoique déçu, il va la supplier et lui prodiguer des conseils dans l'espoir de la voir revenir à des meilleurs sentiments. « Etondi ngai na motema di e Amisi Clara pasi ya bolingo. Kombo na ngai ko mawa ekomama te na paradis ya bolingo tika tika kosala ngai boye kanilsa bana zongela bolingo », chante-t-il. Autrement dit: « Le chagrin d'amour a inondé mon coeur, Amisi Clara, c'est triste que mon nom ne soit pas inscrit dans le paradis d'amour. Ne me laisse pas souffrir penses aux enfants redeviens amoureuse ».

Cette pièce musicale, subdivisée en trois parties, s'ouvre par des intonations de la guitare rythmique sous forme d'appel. Les réponses seront données par la guitare basse, la guitare solo, la tumba, les congas et la batterie. La première partie est un chant polyphonique assuré par Bipoli, Emeneya, Djuna Djanana et Dindo Yogo. La deuxième est un chant à question-réponse et la troisième est marquée par le sébène et les cris : " Dindon griffé", "Tula muisi ya zaza", etc. Notons que dans ce morceau, Bongo wende est à la guitare solo, à la rythmique Tofolo Tofla Kitoko, à la basse Pinos, à la batterie Patcho Star, aux tambours Ekoko Mbonda et Itshiari Mukulampio.

Né le 14 mai 1955 à Léopoldville, Bipoli fait partie de la première vague des artistes de Viva la Musica. Il a brillé dans l'écosystème musical congolais et international. En 1978, avec quelques musiciens de Viva la Musica, il crée l'ensemble « Karawa Musica ». Cela a été de courte durée puis, ils sont tous revenus dans Viva la Musica jusqu'en décembre 1982, mois au cours duquel ils créent Victoria Eleison. En 1983, Il crée le groupe « Véritable Victoria principal ». À partir de 1985, il s'installa en Europe. Il a été longtemps malade avant de décéder le 1er octobre 2017. On se souviendra encore de lui à travers ses oeuvres de facture, ses acrobaties et ses jeux de jambes à l'instar d'Evoloko et de Mbuta Mashakado.

