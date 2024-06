Congo-Brazzaville: Hilary Charlayne Onianguey veut ressentir des émotions à travers l'écriture

Née au Congo d'une famille nombreuse, Hilary Charlayne Onianguey, 29 ans, est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en administration du personnel et d'une licence en management des ressources humaines. Cependant, elle a été rattrapée par le métier d'auteur, un voyage personnel dans un monde en constante évolution qu'elle en a fait une nouvelle passion.

Tout a commencé en 2016 après la participation de la longeline Hilary, 1,68m, à une conférence organisée par la fondation Perspectives d'avenir dédiée à près de 1500 jeunes entrepreneurs, aux porteurs de projets, ainsi qu'aux étudiants, sur l'entrepreneuriat avec différents entrepreneurs étrangers. « C'est en cet instant que j'ai eu l'opportunité de m'exprimer, d'expliquer mon projet devant tout le monde.

Ce fut un moment d'échange très instructif et courageux qui a retenu l'attention des participants. Deux mois après la conférence, je reçois un mail de M. Ibrahima Théo Lam, entrepreneur, enseignant, écrivain, conférencier qui était parmi les intervenants étrangers à cette conférence. Il disait dans son mail, « J'ai écrit un nouvel ouvrage qui paraîtra au mois de juillet 2016 pour encourager les jeunes africains à se prendre en charge et à profiter de l'environnement africain pour éclore leur talent », raconte Hilary.

Elle a ajouté: « Il a identifié deux possibilités d'enrichir le contenu du livre : formuler des conseils aux jeunes et raconter une situation professionnelle où l'on peut tirer des enseignements, échecs, réussites, engagements, et de l'audace. Si j'identifie d'autres possibilités, je reste à ma disponibilité ». Il était question qu'elle participe à l'écriture de ce livre et, ces mots bouleversaient tout en elle qui n'avait jamais mentionné avoir de la passion pour l'écriture. « Il a cru en moi et il m'a dit qu'il savait que je pouvais le faire. Et oui, je l'ai fait sans difficulté, aussi simple comme si je l'avais fait avant. Ce fût le début d'une nouvelle passion », précise-t-elle.

Hilary Charlayne Onianguey signe « Lisasi »

Premier roman de l'auteur paru cette année aux éditions Restauration, Lisasi (coup de feu), compte 118 pages et comporte 7 chapitres. Le roman est actuellement disponible sur Amazon. Il relate l'histoire extraordinaire de Marie-Jeanne, une femme gendarme courageuse, confrontée à la mort et à la résilience. En 2019, elle faisait partie de l'équipe spéciale de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine. Elle fut touchée gravement par balle lors d'une attaque survenue en cette période et sa vie basculait de façon dramatique.

D'après l'auteur, le livre aborde aussi des thèmes qui encouragent les uns et les autres à avoir confiance en soi et à toujours positiver face aux difficultés. « Ce que je veux que les lecteurs comprennent à travers ce roman est que rien n'est impossible à Dieu premièrement. Ensuite, qu'il n'y a aucune limite pour ceux qui surpassent leurs doutes, craintes... Et l'impossible deviendra possible, peu importe sa situation, son environnement, son âge, son sexe, sa religion.

Aussi, la vie est phénoménale. Certains d'entre nous choisissent de défier l'imprévisibilité avec une bravoure insensée, croyant en leur propre force pour affronter les tempêtes. D'autres, plus sages et plus humbles, savent que la vie est un voyage incertain, où se mêlent les joies et les peines, les succès et les échecs, les rencontres et les séparations », explique-t-elle.

Résidant actuellement en Europe, Hilary Onianguey travaille sur un projet de recherche qui consistera à utiliser des rituels de beauté ancestraux avec des plantes pour créer des cosmétiques qui permettront de pigmenter la peau des personnes en situation d'albinisme, à l'instar des savons, laits corporels... qui protègeront leurs peaux des rayons UV.

Elle indique dans son message dédié à la jeunesse africaine, en général, et congolaise, en particulier: « Aujourd'hui, les jeunes se lancent de plus en plus dans l'écriture, et j'en suis certaine qu'il y a plein de talents cachés qui sont encore entre le doute et la peur d'oser. Croyez en vous, rêvez grand, travaillez d'une manière smart, ne désespérez pas, n'enviez personne, commencez là où vous êtes, aussi petit qu'il soit. A toutes les femmes, je ne peux qu'encourager celles qui jouent un rôle pour l'avancement d'une nation. Elles ont le potentiel et le pouvoir de gérer ».