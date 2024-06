Sénégal: 15e édition de la Biennale de Dakar - Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 août

Les inscriptions liées à la 15e édition des manifestations off de la Biennale de Dakar ont repris depuis le 1er juin pour être clôturées le 31 août.

La biennale de Dakar, connue également sous le nom de Dak'Art, est un événement culturel majeur qui rassemble tous les deux ans des artistes d'Afrique et du monde, offrant une plateforme pour la création artistique contemporaine. C'est aussi un cadre de médiation et de valorisation des esthétiques africaines qui sont, par essence, complexes voire métisses. Elle matérialise une Afrique positive dont le dessein est de jouer sa partition dans le concert des nations.

Placée sur le thème «The wake, le sillage», la 15e édition proposera un programme très riche en événements spéciaux. En l'occurrence des célébrations et des découvertes à l'ouverture des expositions et vernissages, des conférences et tables rondes où des experts, des artistes et des penseurs se réuniront pour discuter de sujets liés à l'art contemporain, à l'histoire et à la créativité, des performances artistiques, des performances en direct, des installations et des spectacles auront lieu dans différents lieux de la ville, et des visites guidées qui permettront d'explorer les expositions et de mieux comprendre le travail des artistes. Ce sera l'occasion de poser des questions et d'interagir avec les créateurs, des ateliers et résidences d'artistes qui participeront à des résidences, où ils partageront leurs techniques et leurs processus créatifs avec le public.

Pour candidater, les intéressés sont tenus de remplir et d'envoyer le formulaire via l'adresse de la commission technique : off2024@biennaledakar.org en mettant en copie l'adresse électronique du centre culturel de la région où se déroulera l'événement : noms et prénoms, coordonnées téléphoniques, adresse mail, lieu d'exposition, adresse du lieu d'exposition, période (début et fin d'exposition), date et heure du vernissage et finissage, heure d'ouverture, jours de fermeture, nature du projet, présentation du projet, préciser le type d'exposition (individuel ou collectif).

Instituée par l'État du Sénégal depuis 1989 avec une première édition dédiée à la littérature en 1990, la Biennale de Dakar a été réservée à l'art contemporain lors de la deuxième édition, en 1992, avant d'être définitivement consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996. Elle a suscité des vocations et a aussi participé à renforcer la crédibilité et la notoriété de différents intervenants : curateurs, critiques d'art, journalistes culturels, responsables de galerie, scénographes. Grâce à elle, plusieurs personnalités hors de la région du Sénégal et des pays étrangers ont bénéficié au fil des années du grand prix Léopold-Sédar-Senghor.