Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « L'assurance maladie universelle en République du Congo »

Publié aux Éditions Hemar à Brazzaville, l' essai de Fulbert Ibara édifie sur la faisabilité, les enjeux et les perspectives liés à la question de l'assurance maladie universelle au Congo.

L'ouvrage de santé publique compte essentiellement deux parties. La première, intitulée "Propédeutique à une étude sur le système de mutualisation des risques au Congo" et, la seconde, qui traite des modèles d'assurance maladie pour le Congo au regard du contexte international.

Partant du postulat que la santé est un secteur clé de la survie et du développement d'une nation, Fulbert Ibara propose des pistes de gestion rationnelle des services de santé par les pouvoirs publics qui sont les premiers garants de la vie et de la sécurité sociale.

Il rappelle les raisons des faiblesses du système de santé des pays à revenu intermédiaire comme la République du Congo. La crise qui secoue le secteur de la santé est due, selon ses analyses, à l'insuffisance des ressources disponibles, à la faible croissance économique et à une faiblesse des capacités institutionnelles. Ce qui rend le système de santé publique peu performant, mal structuré et incapable de relever les défis majeurs de solidarité et d'efficience vis-à-vis de la population locale.

L'Etat qui est le principal producteur des services sanitaires ainsi que la principale source de financement du système de santé ne parvient plus à garantir des prestations de qualité, particulièrement aux pauvres et aux personnes les plus vulnérables qui représentent la majorité de la population.

Le paiement direct, le financement par les impôts et le recours aux aides extérieures ont montré leurs limites à cause de la mauvaise exploitation des revenus. Il convient alors de mettre en oeuvre de plans d'assurance maladie adaptés au contexte endogène.

L'essayiste s'attelle à une étude comparative des services d'assurance sanitaire du Gabon, du Ghana et du Sénégal pour déboucher sur les enjeux et perspectives de promotion de l'assurance maladie universelle au Congo, afin que la situation sanitaire locale devienne attractive et favorable au développement durable.

Fulbert Ibara est docteur spécialiste de l'économie de la santé et de la protection sociale de l'université de Bourgogne. Il enseigne depuis plus de quinze ans à l'Université Marien-Ngouabi.