Congo-Brazzaville: « Grands travaux », le nouvel EP de Dolisiana déjà sur le marché

Le célèbre orchestre de la capitale de l'or vert, Dolisiana, a lancé depuis le 14 mai dernier son EP" Grands travaux". Ce maxi single, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, est un appel à l'unité et à la responsabilité des artistes dans leur profession.

Après "Belle Clara", "Mission finale", "Police militaire", "Force de coalition", "A toute épreuve", "Avis du public", "Signature des grands", l'orchestre Dolisiana est de retour sur la scène musicale avec l'EP de quatre titres " Grands travaux" dont on retrouve des chansons telles que "Jalousie", "Fortuné Oviga", "MPK" ; "Grands travaux" sont les quatre chansons qui composent ce nouvel album de l'orchestre Dolisiana.

Une tournée médiatique et l'organisation des concerts sont inscrites au programme de l'orchestre pour la promotion de cet album. Par ailleurs, Tchytcho Farbel, président de l'orchestre, a profité de l'occasion pour lancer un vibrant appel au gouvernement de porter une attention ou un regard à la situation des artistes musiciens congolais, « parce qu'au sein des différents orchestres, les artistes sont confrontés à de multiples difficultés de production, de mécénat et, lorsqu'il n'y a plus de production, la vie artistique devient alors de plus en plus difficile. Les autorités doivent apprendre à croire en nous, car la culture reste le milieu approprié pour défendre nos valeurs culturelles et, au grand public de consommer congolais pour l'épanouissement de la musique congolaise », a-t-il déclaré.

S'il est admis qu'il n'y a pas de référence sans sa localité, Dolisiana est l'unique et le seul groupe au Congo qui porte le nom de sa ville, Dolisie où l'orchestre est basé. En effet, c'est pour se reconnaître artiste de Dolisie que ce groupe qui a vu le jour en 1992 a pris le nom Dolisie. Deux fois champion du Congo avec des opus comme "Belle Clara" et "Mission impossible" qui l'ont propulsé au firmament de la musique congolaise, cet orchestre a connu la gloire à partir de 1997, suite aux événements douloureux que le pays a connus. Ses artistes musiciens se sont retrouvés du côté de Libreville, au Gabon, où après deux ans, les choses n'ont pas malheureusement marché comme ils le souhaitaient. Certains d'entre eux ont rebroussé chemin pour Dolisie et d'autres sont restés à Libreville.

De retour à Dolisie et pour se remettre sur les rails, l'orchestre a lancé l'opus "Police militaire", pour discipliner les militaires qui, au sortir des événements douloureux de 1997, continuaient de maintenir l'esprit de guerre. Aussi, il a contribué à la conscientisation des familles déplacées afin qu'elles rejoignent leurs localités. De 2000 à 2023, le groupe tient le flambeau et a fait sortir l'un de ses poulains, en la personne de Merlin Bouton, un artiste talentueux qui a passé de bons moments au sein de l'orchestre Wengue Musica Maison Mère de Noël Ngiama Makanda , dit Werrason le roi de la forêt.

« Dolisiana est un groupe qui se cherche. Nous avons été hier au top du Congo. Avec tout ce que le pays a connu, avec tout ce que le groupe a connu, aujourd'hui nous sommes une deuxième génération. Nous ne sommes pas de la génération "Belle Clara", nous prenons le relais avec un temps de refroidissement, donc avec ce temps, nous demandons et sollicitons que les gens nous regardent positivement. Ce qui tue l'art dans notre ville de Dolisie, est que d'autres personnes pensent que nous nous sommes appropriés l'héritage sans être les ayants droit. Nous nous inscrivons dans l'esprit de la continuité, avant nous, le groupe a existé et, après nous, le groupe doit toujours exister », a déclaré Tchytcho Farbel.