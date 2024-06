Congo-Brazzaville: Tous engagés pour un quartier sans déchets

A Pointe-Noire, le 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, une vaste mobilisation des volontaires du développement a abouti à un véritable coup de balai des déchets plastique au pont de Tchikobo et ses environs, dans le premier arrondissement, Lumumba.

Les jeunes du royaume de la paix, le collectif Dons du coeur, les enfants de l'orphelinat le CAM, des organisations non gouvernementales, des associations et des fondations ont mobilisé plus de 300 volontaires sur le site du pont Tchikobo, le 5 juin, pour une vaste opération d'assainissement. Les participants à cette opération dite « Quartier sans déchets plastique » ont pu collecter 30 mètres de déchets. Ils ont procédé à la sensibilisation des riverains sur les techniques de recyclage des déchets et comment donner une seconde vie aux déchets en les transformant en objets utiles. L'opération a bénéficié de l'appui de plusieurs sociétés de Pointe-Noire et se poursuivra le 8 juin.

Les organisateurs sont conscients du fait que l'opération va donner une seconde vie plus apaisée au quartier quartier et contribuera à déloger l'anophèle de ses lieux de prédilection. Avec des mégaphones, ils ont eu la gorge chaude pour clamer dans tout le quartier : « Les déchets alimentaires, les plastiques, les eaux usées, les matières fécales, les résidus d'hydrocarbures, jetés dans les rues, se retrouvent dans les cours d'eau et finissent leur course dans l'océan. Toute cette pollution cause plusieurs conséquences négatives à la population dont les maladies. La pollution détruit aussi le biotope aquatique. Elle entraîne des modifications climatiques ».

« Tous engagés pour un quartier sans déchets » est un projet développé à la faveur de la Journée mondiale de l'environnement. Mais les organisateurs entendent de le pérenniser pour contribution à la protection de l'environnement et à la protection de la nature. C'est une affaire qui monte à la surface de la planète, la préservation de l'environnement, dont attendent de nous les générations futures.

Notons que le succès de l'action sur le terrain du pont de Tchikobo est également soutenu, en ce qui concerne sa pérennisation, par l'Etat qui avait mis sur pied la loi n°33-2023 du 17 novembre 2023, portant gestion durable de l'environnement en République du Congo.