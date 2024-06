Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Histoire et oeuvres de Franklin Boukaka

Artiste chanteur congolais, Franklin Boukaka a conquis le monde musical par ses titres sublimes qui continuent de briller au firmament de la musique mondiale, suite à sa glorieuse épopée dans l'arène musicale congolaise, africaine et internationale.

De son vrai nom François Boukaka, fils d'un ancien musicien Aubin Boukaka de l'ensemble musical « La gaieté », et d'une mère chanteuse, animatrice des veillées mortuaires et des fêtes populaires, Yvonne Ntsatouabaka, Franklin Boukaka est né le 10 octobre 1940 à Brazzaville. Après ses études, sa carrière musicale débute en 1957 dans le groupe « Sexy Jazz » créé par Miguel Samba et Aubert Nganga, puis dans le groupe « Sympathic Jazz » où il ne restera pas longtemps. En compagnie de Michel Boyibanda et Jean Mokuna dit Baguin, il se rend à Léopoldville où ils créent l'orchestre Negro Band. En 1959, il intègre le Jazz Africain de Lutula Edo Clari. Il y restera jusqu'au début des années 60. De retour à Brazzaville, il fait sont entrée dans le Cercul Jazz dont Macedo, propriétaire du bar Lumi Congo, à Bacongo fut le mécène.

Son séjour dans le Cercul Jazz sera marqué par plusieurs tournées dans le pays et en Afrique. A Mossaka notamment, Franklin compose la chanson "Honolé na Mossaka" qu'il dédie à un riche commerçant de cette ville, en la personne d'Honoré Bokilo, dont la descendance est réputée à Brazzaville. En 1964, il lance les chansons "Louzolo" et "Pont sur le Congo". Après l'effritement du Cercul Jazz en 1966, Franklin Boukaka crée un groupe dénommé « Les Sanzas », composé de trois "Sanzistes" (Sanza ou likémbé instrument traditionnel) avec lesquels il exploite ses talents et sert à ses admirateurs des mélodies de la rumba, du cha, cha, cha , bolero et zébola. Dans la foulé, il lance un 30 cm comportant de nombreux titres dont "Bayembi ya Congo", dédié aux musiciens congolais et qui fut l'indicatif de l'émission "Le coco" (Le club des orchestres congolais) à la Radio Congo. Ce fut le début d'une carrière internationale à travers le monde, enregistrant chanson sur chanson au gré de ses déplacements, précisément en Guinée Conakry où il se produit avec le groupe Keletingui.

Au cours des dernières années des décennies 1960-1970, le répertoire de Franklin Boukaka fut axé sur les thèmes des chansons dites engagées, à savoir la décolonisation, le Tiers monde, les injustices sociales, la révolution prolétarienne, la douleur du bas peuple ... Les titres tels que "Les immortels", " Le bucheron", "Na koki", on fait de Franklin Boukaka un véritable combattant animé par un engagement révolutionnaire.

Il sied de noter qu'au cours de son parcours, Franklin Boukaka a enregistré avec le très célèbre Manu Dibango des chansons telles que "Louzolo", "Bibi", "Antoinette Mouanga", titre sublime qui fut repris successivement par Aragon de Cuba, Brodoway, El Gran Combo. Ses prestations à Moscou, Berlin, Belgrad, Pékin, Paris, Madrid, en Mongolie, à Pyong Yang sont des grandes victoires qui l'ont hissé au summum de la gloire, mais hélas ! Arraché brutalement à la vie, il fut exécuté dans la nuit du 23 au 24 février 1972, au lendemain du coup d'Etat avorté dont les autorités le soupçonnaient d'être parmi les auteurs. Ainsi, Franklin Boukaka quitta la terre des hommes à l'âge de 32 ans, laissant les mélomanes dans l'amertume et la consternation. Pour l'immortaliser, il existe à Brazzaville une association dénommée "Les amis de Franklin Boukaka" qu'anime Joseph Akondzo.