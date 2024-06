Afrique: L'Angola et L'Eswatini jouent pour la troisième fois dans la course à la Coupe du Monde

Luanda — L'Angola et Eswatini s'affrontent ce vendredi, à 17 heures, au stade 11 de Novembro, à Luanda, pour la troisième fois, 24 ans après, dans le cadre des éliminatoires pour l'accès à la Coupe du monde de football.

Intégrés dans le groupe D, pour l'accès à la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les deux pays se sont croisés en 2000, à la recherche d'une place pour le Mondial 2002, organisée en Corée du Sud et au Japon, avec une double victoire des Angolais dans les deux matches (1-0 et 7-1).

A l'époque, lors du premier duel, le seul but du match avait été inscrit par Etson Kata.

Dans le deuxième défi, Paulão (déjà décédé) et Isaac ont brillé avec deux buts chacun. Joni, Hélder Vicente et Covilhã ont complété les buts marqués face cette nation, jadis Swaziland, à Cidadela, à Luanda (7-1).

L'Angola, 96ème au classement de la FIFA, est en quête de sa deuxième qualification, après avoir disputé le mondial 2006, en Allemagne, sous les ordres techniques d'Oliveira Gonçalves.

L'adversaire, 148ème au classement mondial, tente pour la première fois de se qualifier.

Au total, les deux équipes jouent pour la 12ème fois. Les deux premières ont eu lieu en 1990 et 1991, avec un double nul 1-1 dans les deux matches, la dernière s'étant déroulée au stade national de Cidadela, à Luanda.

La troisième rencontre s'est jouée le 8 mars 1998, en Coupe de la Confédération, au stade Somhlolo, à Mbambane, avec une victoire de l'Angola 1-0.

Les quatrième et cinquième matches pour les deux équipes remontent à l'année 2000 pour les éliminatoires du mondial 2002, au Japon et en Corée du Sud, avec deux victoires (1-0) à Mbambane et (7-1) à Luanda.

Les sixième et septième matchs ont eu lieu en 2013, à Mbabane, aller et retour des éliminatoires pour accéder à la phase finale de la Coupe CHAN, une compétition pour les joueurs évoluant dans les championnats nationaux, organisée en Afrique du Sud en 2014. L'Angola a gagné à chaque fois 1-0.

Les huitième et neuvième duels entre les deux pays d'Afrique australe (SADC) ont eu lieu en 2015, pour la qualification au CHAN 2016, au Rwanda, s'étant soldés sur le nul (2-2) et une victoire angolaise (2-0).

Selon les statistiques, l'Angola n'a perdu qu'une seule fois en 12 confrontations contre l'Eswatini (1-2), en 2019, pour accéder au CHAN 2020, au Cameroun, lors de ce qui était la dixième confrontation.

Le match retour, la onzième rencontre, s'est soldé par un match nul 1-1.