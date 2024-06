Angola: Kwenda bénéficie à plus d'un million de familles dans 94 municipalités

Luanda — Un million 58 mille 167 familles ont bénéficié, depuis 2020, à ce jour, dans 94 municipalités, de transferts monétaires, dans le cadre du Programme de renforcement du système de protection sociale (Kwenda), a informé ce jeudi, le directeur général de l'Institut de Développement Local (FAS), Belarmino Jelembi.

Intervenant à la 13ème séance thématique du programme "Comunicar por Angola", à laquelle a participé le secrétaire d'État à la Communication Sociale, Nuno Caldas Albino, la source a indiqué que plus de 97,53 milliards de kwanzas avaient déjà été distribués au cours de cette période.

Il a souligné que certaines familles ont déjà reçu plus de cinq versements de transferts monétaires.

Il a dit qu'à ce jour, quatre millions 795 mille 642 personnes ont été enregistrées, pour un total d'un million 595 mille 496 foyers, ce qui a permis d'identifier plus de 100 indicateurs de vulnérabilité dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la justice, entre autres.

Ces indicateurs enregistrés dans la base de données, a-t-il souligné, ont servi à soutenir d'autres institutions et programmes qui recherchent des informations pour la prise de décision dans différents domaines d'action, tels que l'éducation, la santé, la délivrance de cartes d'identité.

Dans son intervention, Belarmino Jelembi a évoqué d'autres versions de Kwenda, notamment le soutien aux minorités ethniques et aux personnes atteintes d'albinisme, ainsi que la création du consortium « Crescer », qui, entre autres activités, soutient 479 femmes et 209 Agents de développement communautaire et sanitaire (ADECOS).

Un autre fait marquant est l'expérience urbaine de la province de Cabinda, qui a bénéficié à six mille 80 personnes souffrant de handicaps graves, de malformations congénitales, de maladies chroniques qui enlèvent la capacité productive, comme l'insuffisance rénale, le cancer de stade 2 et 3, le diabète, la thrombose, l'arthrite, entre autres.

Le programme, démarré en 2020, a déjà couvert 15 mille 375 quartiers et villages, 328 communes et 94 municipalités dans les 18 provinces du pays.

Aujourd'hui, elle compte 239 techniciens appartenant au FAS, au secteur de l'Action Sociale et aux administrations municipales, en plus de trois mille 585 ADECOS et 348 superviseurs.

Chaque famille bénéficie de 11 mille kwanzas par mois.

Le programme couvre quatre composantes, notamment les transferts sociaux monétaires, l'inclusion productive, la municipalisation de l'action sociale et le renforcement du registre social unique.

Kwenda est un programme d'initiative du gouvernement angolais qui vise à soutenir les familles en situation de pauvreté et de vulnérabilité à travers le pays.

D'une valeur de 420 millions de dollars, le projet est financé par la Banque mondiale, à hauteur de 320 millions de dollars, et par le gouvernement angolais, avec 100 millions de dollars, provenant du Trésor national.

"Comunicar por Angola", une initiative du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, vise à informer la population sur les programmes et projets réalisés par l'Exécutif, dans le cadre du Plan National de Développement.

La 13ème édition, réalisée au Centre de Presse Anibal de Melo, avait pour thème "Kwenda - Programme d'Assistance Sociale Monétaire", inclus dans l'analyse du système de protection sociale en Angola.