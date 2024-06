Angola: L'INAPEM atteint 97% des objectifs du PDN pour la certification des entreprises

Luanda — Le pays compte 44 mille 586 entreprises certifiées, parmi lesquelles des micro, petites et moyennes entreprises, ce qui représente 97% des objectifs fixés dans le Plan National de Développement 2023-2027 (PDN), a informé jeudi le président de la Conseil d'administration de l'institut national de soutien à ces entreprises (INAPEM ), João Nkosi.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, il est prévu d'atteindre 45.900 entreprises certifiées d'ici 2027.

Parmi les 44.586 entités certifiées, 38.541 sont des microentreprises, 3.186 petites et 2.859 moyennes entreprises, Luanda étant la province avec le chiffre le plus élevé (24.992), soit 56%, et Bengo la région avec le plus faible (451).

Par rapport au classement des secteurs d'activité de ces entreprises, se distinguent le Commerce, la Pêche, l'Agriculture et l'Industrie avec respectivement 46,88%, 31,52%, 8,31% et 4,50%.

Il a souligné parmi les avantages de l'obtention de la certification des avantages fiscaux tels que la réduction de la taxe industrielle jusqu'à 50%, une réduction de 2% sur le chiffre d'affaires brut pour les micro-entreprises, qui varie de 10% à 50% pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'exonération des frais et commissions lors de l'augmentation du capital social et du paiement du droit de timbre pour les micro-entreprises.

« Dans le domaine des services de proximité, nous avons profité de l'occasion pour présenter le dépliant de certification qui permet d'accéder à distance à la plateforme de certification, en plus du site Internet de l'INAPEM, en lisant le QR Code depuis n'importe quel appareil mobile, ce qui facilite encore plus la tâche des entrepreneurs et les utilisateurs en train de soumettre la demande, d'enregistrer et de suivre la demande respective », a-t-il déclaré.

%

Il a ajouté que l'INAPEM poursuivra, jusqu'à la fin de cette année, les réunions de sensibilisation sur l'utilisation de cette solution innovante lancée en 2023 dans toutes les provinces.

Pour sa part, la cheffe du Département d'enregistrement de l'Administration générale des impôts (AGT), Carla de Almeida, a considéré le rôle joué par l'institution comme crucial, car elle est la « porte d'accès à l'activité de tout contribuable », car elle est responsable pour l'attribution du numéro d'identification fiscale (NIF) à utiliser pour effectuer différents actes fiscaux.

La conférence de presse visait à examiner la mise en oeuvre de la plateforme de certification pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à la lumière de la loi 30/11, Loi MPME.

La certification est un outil technologique créé dans le but d'apporter un plus grand dynamisme au processus de légalisation des micro, petites et moyennes entreprises, lancé en mai 2023.

La plateforme en opération se concentre sur l'expansion des services, en introduisant des mécanismes de sécurité des certificats, notamment le QR Code, la géo-localisation et le chat institutionnel.