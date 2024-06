Afrique Australe: Vingt millions de personnes en Afrique australe sont confrontées à une faim sévère

Luanda — Plus de 20 millions de personnes dans la région australe de l'Afrique sont confrontées à une grave faim, suite à une sécheresse sans précédent provoquée par le phénomène El Niño, a déclaré mercredi le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz.

Le diplomate, qui s'exprimait lors de la réunion mensuelle de coordination du Groupe des pays de la SADC, a désigné l'Angola, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe comme les pays les plus touchés de la région.

Il a dit que l'impact actuel d'El Niño, qui est devenu l'un des plus forts de l'histoire au dernier trimestre 2023, a atteint son apogée au premier trimestre 2024, mais que ses impacts en Afrique australe devraient persister jusqu'en avril 2025.

A l'occasion, il a fait état du récent Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui a abouti à un appel humanitaire régional de la communauté, doté d'un budget d'au moins 5,5 milliards de dollars américains.

« Ce montant est destiné à accroître les ressources nationales des États membres touchés, y compris les efforts de mobilisation des ressources des partenaires nationaux, régionaux et internationaux en réponse aux impacts de la sécheresse et des inondations provoquées par El Niño. » , a-t-il souligné.

Le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, consacré à la sécheresse dans la région de la SADC, a été dirigé par le Président de la République, João Lourenço.

Francisco José da Cruz a annoncé que le Sommet avait reçu un rapport sur l'impact des catastrophes dans la région et a exprimé son inquiétude face à la situation humanitaire provoquée par la sécheresse et les inondations dues au phénomène El Niño, qui a touché plus de 61 millions de personnes.

Il a noté que la rencontre a reconnu l'engagement de 33 millions de dollars de l'OCHA et de 10 millions de dollars de la FAO à l'appel humanitaire régional de la SADC et a appelé à un soutien supplémentaire de la communauté internationale pour répondre aux besoins humanitaires urgents dans les États membres et les communautés touchés.

Au cours de la réunion, les représentants permanents des pays de la SADC ont été informés de la candidature d'Eunice Njovana, du Zimbabwe, au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) pour la période 2025-2028.

Ce moment a également permis de partager des informations sur les préparatifs du Sommet du Futur, du pacte numérique mondial, du sommet social mondial et de la déclaration politique, faisant référence à la réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens.

La SADC comprend l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'eSwatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.