Ethiopie: Le pays constate un regain d'intérêt des investisseurs étrangers - Ministère des affaires étrangères.

Addis Abeba — Le ministère des affaires étrangères a dévoilé que le nombre de pays et d'investisseurs qui préfèrent l'Éthiopie pour leurs investissements a augmenté selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Nebiyu Tedla, aujourd'hui lors d'un communiqué de presse aux médias.

À l'occasion, la visite des 79 membres de la délégation commerciale de haut niveau saoudienne en Éthiopie vise à renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays, a annoncé le porte-parole.

L'Éthiopie et l'Arabie saoudite entretiennent des relations diplomatiques formelles depuis plus de 70 ans, et cette visite témoigne du développement des relations entre les deux pays.

L'ambassadeur Nebiyu a noté que le forum de consultation des entreprises éthiopiennes et saoudiennes s'est concentré sur l'environnement et les options favorables aux investissements et aux affaires en Éthiopie, sensibilisant ainsi les investisseurs.

Le communiqué a mentionné également que la délégation a eu des discussions avec les bureaux concernés pour comprendre les opportunités dans divers secteurs économiques clés.

La visite de la délégation sur des sites de fabrication sélectionnés lui a permis de constater concrètement les opportunités d'affaires.

Le porte-parole a ajouté que la signature d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et les associations sectorielles éthiopiennes et son homologue saoudienne permettra d'élargir la coopération économique entre les deux pays.

Dans sa déclaration, le porte-parole a expliqué que les investisseurs saoudiens ont investi 260 milliards de birr dans 233 projets d'investissement en Éthiopie au cours des deux dernières décennies, créant ainsi des opportunités d'emploi pour plus de 75 000 Éthiopiens.

Il a cité les exportations éthiopiennes vers l'Arabie saoudite en 2022/2023, qui ont rapporté 325 millions de dollars, comme exemple des relations commerciales croissantes entre les deux pays. Il a également souligné que la visite en cours renforcera ces relations commerciales et d'investissement.

De même, la visite d'affaires d'une délégation de plus de 80 entreprises pakistanaises en Ethiopie pendant six jours a contribué au renforcement des relations entre l'Ethiopie et le Pakistan. Le forum de consultation des entreprises, les visites de parcs industriels et les consultations interentreprises ont sensibilisé les investisseurs aux opportunités diverses et favorables en Éthiopie, selon le communiqué.

La visite d'investissement de plus de 150 investisseurs des deux pays en Éthiopie témoigne de l'attention accordée par le ministère à la diplomatie économique et de l'intérêt croissant des pays et des investisseurs qui souhaitent investir en Éthiopie.

Dans sa déclaration, le porte-parole a également évoqué les événements diplomatiques majeurs survenus au cours de la semaine soulignant les résultats politiques, sociaux et économiques des visites du Premier ministre Abiy Ahmed en Corée du Sud et à Singapour, la visite du ministre des affaires étrangères, Taye Atske-Selassie en Arabie Saoudite, et les avantages de la formation éthiopienne des diplomates sud-soudanais à la coopération bilatérale et à la paix régionale.

Il a en outre souligné qu'au cours des deux dernières semaines seulement, le ministère a collecté plus de 7 millions de birr pour soutenir le mouvement Ethiopia prospère.