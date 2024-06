Afrique: L'Éthiopie a lancé son rapport sur l'état de la population mondiale 2024.

Addis Abeba — L'Éthiopie a franchi une étape importante vers la lutte contre les inégalités en matière de droits en matière de santé sexuelle et reproductive en lançant le Rapport 2024 sur l'état de la population mondiale.

Le rapport intitulé « Des vies entrelacées, des fils d'espoir : mettre fin aux inégalités en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs » a été dévoilé lors d'un événement de haut niveau co-organisé par le ministère de la planification et du développement et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Commémorant le 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994, le rapport souligne la nécessité urgente d'un engagement renouvelé en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs de tous les individus, en particulier de ceux qui sont marginalisés. Dans son discours d'ouverture, l'État Le ministre de la Planification et du Développement, Seyoum Mekonnen, a reconnu les progrès de l'Éthiopie dans la mise en oeuvre du Plan d'action de la CIPD.

Il a souligné l'intégration d'éléments clés dans les plans de développement et les stratégies sectorielles du pays, conduisant à d'importants progrès démographiques, sociaux et économiques.

Seyoum a souligné les réalisations de l'Éthiopie, notamment : la réduction des taux de pauvreté et de malnutrition, l'accès accru à des contraceptifs modernes abordables, la diminution des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, l'amélioration de l'accès aux services de soins de santé maternelle et la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales.

%

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire progresser les questions de population et de développement en Éthiopie et a appelé à un soutien continu du partenariat.

L'événement de lancement comprenait des présentations de représentants de l'UNFPA et de responsables gouvernementaux, suivies d'une discussion en plénière sur les conclusions du rapport et leur pertinence dans le contexte éthiopien.

L'événement a souligné la nécessité de remédier aux inégalités persistantes en matière d'accès et d'utilisation de la santé sexuelle et reproductive.

La ministre d'État des femmes et des affaires sociales, Muna Ahmed, a souligné le rôle du rapport pour guider l'Éthiopie vers des stratégies plus équitables pour l'avenir.

La commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Minata Samate Cessouma, a souligné l'appel à l'action pour lutter contre les inégalités et défendre les droits de chacun.

Réfléchissant aux progrès réalisés en matière de santé et de droits reproductifs au cours des trois dernières décennies, Koffi Kouame, représentant l'UNFPA, a souligné qu'il reste encore du travail à faire pour atteindre les résultats souhaités pour l'Afrique.