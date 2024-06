Madagascar/Comores: Mondial 2026 - Les Barea relèvent le défi face aux Coelacanthes

Les Barea doivent vaincre les Comores ce soir pour espérer aller plus loin. Julien Pontgerard est blessé tandis que Fabien Boyer rejoindra finalement le groupe ce jour.

Jour-J. Le tant attendu derby de l'océan Indien Madagascar-Comores aura lieu, ce soir à 19 heures, heure malgache, au stade First National Bank à Johannesburg. Le match, qui compte pour la troisième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, est prévu pour être diffusé en direct sur la chaîne nationale.

Après les dix jours de préparation en Afrique du Sud, et avec les éléments présents sur place, les Barea ont intérêt à assurer la victoire face aux Coelacanthes des Comores pour pouvoir relancer la course pour la qualification. De plus, le classement provisoire du groupe I a chamboulé après la victoire de la République centrafricaine contre le Tchad mercredi (1-0) et celle du Ghana contre le Mali (2-1). Désormais, le Ghana se hisse à la deuxième place tandis que les Barea glissent à la cinquième.

Les Comores restent pour l'heure les favoris et caracolent en tête du classement du groupe, crédités de 6 points, après leur double victoire contre la République centrafricaine (4-2), puis contre le Ghana (1-0). Le Ghana occupe, pour sa part, la deuxième place avec six points également tandis que Mali a perdu un point et se retrouve à la troisième place. La Centrafrique à la quatrième et le Tchad bon dernier.

Julien blessé, Boyer débarque

Un attaquant de moins, sept sur les huit dans le compartiment, seront disponibles. À sa première sélection, Julien Pontgerard (AS Brestois-France) sera privé des deux prochains matchs des Barea. Il a eu une déchirure à la cuisse gauche, lors de l'entraînement de mercredi soir, à l'heure du match. Il ne pourra reprendre qu'après quinze jours.

Aux dernières nouvelles, le défenseur central de JS Saint-Pierroise, Fabien Boyer, rejoindra finalement l'équipe ce vendredi. Les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe ont effectué leur dernier entraînement, hier soir, au stade du match. L'effectif reste ainsi au nombre de vingt-quatre pour ces deux matchs cruciaux.

Le coach est confiant après les dix jours de préparation, en constatant la cohésion et la volonté de ses éléments d'aller chercher les six points et poursuivre la série de victoires face aux Comoriens.

Depuis 1990, Madagascar compte huit victoires et un match nul, soit aucune défaite face aux Comores. Dans le cadre de la qualification au Mondial, les deux pays se sont affrontés trois fois après 2007. La Grande ile a remporté deux victoires et a enregistré un match nul, un partout, en match amical en 2017. Les deux victoires datent de novembre 2017 (4-0) et en octobre 2017 (6-2) dans la phase qualificative.

Le match entre Madagascar et les Comores de ce soir sera officié par le Congolais Jean Jacques Ndala. Il sera assisté par ses compatriotes Blaise Nabina Sebutu et Guylain Ngila Bongele comme juges de touche, et Jean Pierre Tshiamala Kabangu comme quatrième arbitre. Le Seychellois Phillip George Sino a été désigné commissaire au match.