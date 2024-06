Le directeur général du Chemin de fer Congo Océan (CFCO), Ignace Nganga, a lancé son appel le 6 juin à Pointe-Noire, à l'occasion de la célébration de la 16e édition de la Journée internationale des dangers liés à la traversée des passages à niveau, sur le thème « Méfiez-vous des trains, la vie peut changer en une fraction de seconde».

La problématique du thème de l'édition de cette année, a indiqué Ignace Nganga, s'adresse à tout le monde, notamment la population, les acteurs chargé de la gestion des affaires publiques comme les municipalités, la direction générale des transports terrestres, les cheminots et, surtout, les automobilistes qui sont souvent exposés aux risques ou dangers des passages à niveau. « Tout usager de la route qui traverse un passage à niveau sans faire attention s'expose à un incident. Le train peut l'écraser, l'empaler contre la rame et le traîner sur le ballast avant de le balancer comme un vulgaire insecte. Les locomotives sont des monstres d'une centaine de tonnes et transportent plusieurs marchandises très lourdes. Un véhicule ne fait pas le poids devant une locomotive ou une rame à pleine vitesse », a-t-il rappelé.

Les statistiques, a-t-il poursuivi, renseignent que depuis 2022, les accidents en lien avec les passages à niveau connaissent une hausse qui, à elle seule ces trois dernières années, représentent 87,6% d'incidents impliquant les trains et les véhicules. Soit une hausse de 50% chaque année. De 2022 à mi 2024, ces accidents ont occasionné des dizaines de blessés et malheureusement aussi des pertes en vies humaines, sans oublier les dégâts matériels importants.

«Toutes ces pertes pouvaient être évitées si chaque usager de la route pouvait prendre la peine d'observer les consignes de sécurité car bon nombre de ces incidents ou accidents sont causés par l'inobservation des règles de sécurité et du code de la route par ces derniers. C'est ici le lieu d'attirer l'attention des automobilistes et autres usagers en demandant à ces derniers de respecter le code de la route, les règles de sécurité et aussi de rester vigilants lors de la traversée des passages à niveau. Ne mésestimez pas souvent la distance qui vous sépare du train en forçant le passage car le train prend plus de temps et donc plus de distance avant de s'arrêter », a-t-il déclaré.