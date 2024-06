Congo-Brazzaville: Le ministère du Budget témoigne la bonne exécution de trois projets

Le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a tenu, le 6 juin, son troisième comité de pilotage pour faire l'évaluation à mi-parcours de trois projets en cours d'exécution. Il en est ressorti que ceux-ci s'exécutent à un rythme satisfaisant.

Le troisième comité de pilotage des projets a été présidé par le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé. Il a permis de faire le point à mi-chemin du niveau d'exécution de trois projets, une démarche initiée dans le cadre de l'implémentation du budget-programme dont six ministères sont concernés.

Le premier est intitulé "Système intégré de gestion de l'information financière". Il sert à recueillir des données financières précises sur tous les événements financiers concernant le budget de l'Etat, à produire tous les rapports financiers périodiques et à élaborer des tableaux de bord afin de faciliter la prise de décision.

Le deuxième projet, nommé « E-Bourses », vise à numériser le système de gestion de bourses nationales et de coopération afin de permettre aux étudiants désireux de poursuivre leurs études à l'étranger de le faire en ligne à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou encore d'un ordinateur. La vision du gouvernement est d'exempter les demandeurs des tracasseries et garantir la transparence et la gestion équitable des bourses d'études.

« Le E-Bourses est un système qui va servir aux étudiants de postuler directement dans la demande des bourses d'études en ligne pour réduire les tracasseries dans le processus de demande des bourses. Le projet permettra à l'administration de bien gérer les étudiants et s'exécute entre le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public et ceux chargés des enseignements », a expliqué le directeur des systèmes d'information, Marius Ikolo Ngakosso. Le dernier projet soumis à l'évaluation s'intitule "Système intégré de la paie des agents de l'Etat", qui permet de faciliter le traitement des salaires des agents du secteur public.

S'exprimant à cet effet, le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a salué le niveau d'avancement de ces trois projets. « Il était important que chacun se fasse une idée de l'évolution des nouvelles réformes que nous menons pour relever le challenge qui se présente à nous, courant cette année charnière du basculement en budget-programme. Il intègre aussi l'implémentation de la comptabilité d'exercice dans le secteur, qui concerne la transparence sur les marchés, la gouvernance du secteur public ainsi que des jeux du hasard. Jusqu'ici, les choses avancent pour le mieux », a assuré Ludovic Ngatsé.