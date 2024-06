Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Des propositions de lois à l'ordre du jour de la sixième session ordinaire

Sur les dix-sept affaires inscrites à l'ordre du jour de la sixième session ordinaire de la chambre basse du Parlement qui se déroule du 2 juin au 13 août, il y a trois propositions de lois émanant des députés.

Sans nommer les initiateurs des textes, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, s'est félicité des propositions de lois devant désormais régir les secteurs de la sécurité privée, de l'architecture et du contrôle des stupéfiants et autres substances en République du Congo. Selon lui, la proposition de loi relative au contrôle des stupéfiants et autres substances arrive au moment où la population congolaise fait face à la délinquance juvénile et au grand banditisme.

«Au moment où nous nous réunissons, les cris de coeur exprimés par nos mandants lors de nos descentes parlementaires résonnent en écho à nos oreilles. Nous sommes ainsi interpellés. S'agissant des questions de sécurité, il faut le dire, notre action dans cet hémicycle a toujours porté sur la démocratie, la paix et la sécurité, face à l'apparition des signaux négatifs et alarmants qui nous ont conduits à diligenter des missions d'information et d'enquête », a rappelé Isidore Mvouba.

Le président de l'Assemblée nationale a également salué l'engagement des forces de police et de gendarmerie dans la lutte contre le grand banditisme, à travers une opération de patrouille lancée depuis quelque temps. « Cependant, il y a tout lieu d'éviter au moins deux écueils dans la conduite de cette opération qui se dénomme significativement " Coup de poing". Le premier écueil serait de rendre l'opération éphémère, en trompe-l'oeil et, le second, de la révéler outrancière, avec des excès et des bavures de toute nature », a-t-il exhorté.

C'est ainsi qu'il demande aux unités opérationnelles de police et de gendarmerie de faire preuve de professionnalisme pour mettre hors d'état de nuire la « pègre » qui écume les quartiers, dans les villes et ailleurs. « Le disant, il s'agit d'atteindre le point d'équilibre entre l'ordre public et le désordre caractérisé ces derniers temps par des comportements criminels et barbares », a-t-il précisé.

Parlant de la question de la fourniture en eau et en électricité, Isidore Mvouba a rappelé que la population se désole face aux pénuries et aux délestages qui perdurent. « Nous invitons le gouvernement et les gestionnaires des sociétés chargées de ces produits à faire montre de créativité, d'ingéniosité pour soulager la population qui gémit », a-t-il invité.

Il a, par ailleurs, réaffirmé que le Comité de coordination de l'Assemblée nationale va rencontrer sous peu le gouvernement pour examiner ces questions qui préoccupent les Congolais. Dans le cadre du renforcement des capacités des députés, le président de l'Assemblée nationale a annoncé l'organisation, au cours de cette session, des journées parlementaires sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit, ainsi que sur d'autres thématiques d'intérêt. Le but envisagé est la baisse des prix de la mercuriale.