Afrique: Transformation du paysage numérique Africain - GITEX Global annonce le lancement de GITEX au Nigeria

Le Nigeria le géant économique de l’Afrique de l’ouest sera désormais la 2ème porte d’entrée du GITEX Global en Afrique après le Maroc en 2023. En effet, au deuxième jour du GITEX Africa ouvert le 29 mai 2024, à Marrakech, une annonce majeure a été faite par GITEX GLOBAL. Il s’agit du lancement de GITEX au Nigeria, la plus grande économie numérique du continent.

En partenariat avec la National Information Technology Development Agency (NITDA) du Nigeria, ce nouvel événement présentera une gamme diversifiée de secteurs technologiques, y compris l'intelligence artificielle, la finance du futur, la technologie médicale et les start-ups en pleine croissance.

Le lancement de GITEX au Nigeria représente une étape importante dans l'exploration des opportunités numériques dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Un mémorandum d'accord a été ainsi signé par M. Kashifu Inuwa Abdullahi, Directeur général de la NITDA du Nigeria, et Mme Trixie LohMirmand, CEO de KAOUN International, organisatrice de GITEX à l'échelle mondiale. C’était en présence du Dr Tunji Alausa, Ministre d'État à la santé & à la Réforme sociale du Nigeria.

A côté de cette annonce, Presight, une entreprise majeure dans le domaine des données massives alimentées par l'intelligence artificielle, a également annoncé son partenariat en tant que sponsor Lanyard et Executive Lounge à GITEX AFRICA. Leur conseiller principal en technologie du gouvernement, Martin Yates, a souligné l'engagement de Presight dans la transformation technologique du continent africain, en mettant en avant des investissements stratégiques et des collaborations avec des entreprises de renom telles que Microsoft et G42.

Le GITEX AFRICA Digital Summit mettra en lumière l'expertise de Presight, avec Martin Yates explorant le potentiel des villes numériques. Cet événement offre une plateforme unique pour les visionnaires et les innovateurs de façonner l'avenir numérique de l'Afrique.

GITEX AFRICA brille également par la présence de partenaires et d'exposants de renom tels que Lexar, Visa, EPSON et Intel, qui ouvrent la voie en matière d'innovation et d'affaires. Des solutions révolutionnaires, des opportunités de réseautage et d'investissement abondent dans cet espace d'exposition dynamique.

L'événement offre également une vitrine aux startups africaines, présentant des technologies de pointe et créant des opportunités d'investissement sans fin. GITEX AFRICA est incontestablement la destination ultime pour ceux qui cherchent à prospérer dans le domaine de la technologie.

Lillian Barnard, présidente de Microsoft Africa, a partagé son enthousiasme pour le premier GITEX AFRICA, mettant en avant le rôle crucial de Microsoft dans la promotion de l'intelligence artificielle à travers le continent. Avec des partenariats solides et des solutions de pointe exposées sur leur stand, Microsoft se positionne comme un leader dans cette ère d'innovation.

En parcourant les allées de GITEX AFRICA, les visiteurs peuvent découvrir des innovations révolutionnaires des géants de la technologie, remodelant l'avenir à travers des stands interactifs et des démonstrations captivantes. GITEX AFRICA offre une occasion unique de plonger dans un monde où la technologie définit l'avenir.

En conclusion, GITEX AFRICA est bien plus qu'un simple événement technologique ; c'est une plateforme pour l'échange d'idées, la collaboration et l'innovation, façonnant activement le paysage numérique africain pour les générations futures.