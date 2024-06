Ile Maurice: Six ans de prison et interdiction définitive du territoire pour Franklin

Jean Hubert Celerine, alias Franklin, a été condamné, hier, à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, La Réunion, pour son rôle dans un réseau de trafic de drogue entre La Réunion et Maurice. La peine prononcée comprend également une amende de 50 000 euros et une interdiction définitive du territoire.

Cette condamnation fait suite à son extradition vers La Réunion le 2 avril. Lors de son jugement par contumace en juillet 2021, Franklin avait déjà été condamné à sept ans de prison, mais cette nouvelle peine est moins lourde que celle prononcée précédemment.

En janvier, les avocats de Franklin, Mes Yatin Varma et Alexandre Leblanc, avaient contesté l'extradition de leur client vers La Réunion. Mais en mars, à la suite de longues procédures qui auraient pu prendre encore longtemps, Jean Hubert Celerine a finalement accepté son transfert. À son arrivée à La Réunion, il a été maintenu en détention et a fait face à son procès hier, qui a confirmé la décision du tribunal de Saint-Denis.

L'avocat de la poursuite avait requis sept ans d'emprisonnement, le maintien en détention et une interdiction du territoire français. Avec le système de remise des peines en cours à La Réunion, Franklin purgera moins de six ans en prison.

Cette affaire implique aussi Jérémy Désiré Décidé, alias Nono, considéré comme un complice de Franklin. Nono a également été condamné en juillet 2021 par contumace, puis extradé vers La Réunion en juillet 2023. Il a bénéficié d'un nouveau procès qui a abouti à une peine de quatre ans de prison en août 2023.

Les biens de Franklin, y compris ses comptes bancaires et ses biens immobiliers, ont été gelés. Il s'agit de deux speedboats, d'un jet ski, d'un bateau et de 60 voitures via sa compagnie Topfleet, une des trois sociétés qu'il possède. Ce gel touche également ses biens immobiliers, dont une maison à La Gaulette. Une fois sa peine purgée à La Réunion, il pourrait retrouver la liberté, mais ses avoirs restent sous séquestre. Il ne pourra aussi plus jamais remettre les pieds à l'île soeur.