Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La RD Congo tient tête au Sénégal et reste au contact des Lions

La RD Congo a réussi une belle performance ce jeudi lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, en tenant en échec le Sénégal sur sa pelouse (1-1). Le remplaçant Fiston Mayelé a sauvé le point du match nul à cinq minutes de la fin.

Cela ne va pas arranger sa confiance, ni faire remonter sa côte auprès des supporters sénégalais. Nicolas Jackson (auteur d'un bon match par ailleurs), a eu la balle de 2-0 dans ses pieds, mais sa frappe du gauche, lors de son face-à-face avec Dimitry Bertaud, a échoué sur le poteau du gardien des Léopards qui était battu. On jouait la 83e minute. Deux minutes après cette grosse occasion, la RDC égalisait, grâce à Fiston Mayelé, entré en jeu quelques secondes auparavant. Sur son premier ballon, l'attaquant du FC Pyramids remettaient les compteurs à zéro et répondait à l'ouverture du score d'Ismaïla Sarr en fin de première période (45+3).

C'était le choc du groupe B, voire de cette troisième journée des éliminatoires, entre le favori, le Sénégal, champion d'Afrique déchu en février 2024, et le gros outsider RD Congo, quatrième de la dernière CAN. À l'arrivée, les Lions et Léopards se neutralisent dans une rencontre qui n'a pas atteint les sommets en termes de spectacle.

Car, la tension a été très présente sur la pelouse du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio où les duels se sont multipliés et les occasions raréfiées. Pour son 100e match à la tête du Sénégal, depuis son arrivée en mars 2015, Aliou Cissé aurait sans doute apprécié une victoire pour fêter l'évènement. Mais sans leur maître à jouer Sadio Mané, blessé, les Lions ont eu du mal à véritablement dominer les Léopards. Pourtant, Cissé avait décidé d'aligner une équipe très offensive avec notamment Habib Diarra et Ismaïla Sarr comme pistons dans un 3-4-3.

Le Soudan en tête du groupe

Les Congolais ont donc tenu le choc, et la seule fois où leur capitaine Chancel Mbemba a été dépassé par Nicolas Jackson, cela s'est fini par le but d'Ismaïla Sarr. Le joueur de l'Olympique de Marseille avait trouvé le poteau sur le centre de Jackson avant de récupérer le ballon et d'assurer l'ouverture du score.

Le mérite des hommes de Sébastien Desabre a été d'y croire jusqu'au bout et grâce au coaching gagnant de leur entraîneur, ils peuvent encore croire en leurs chances dans cette poule où le Sénégal a du mal avec une deuxième sortie sans victoire.

Ce n'est pas le cas du Soudan. Après avoir surpris la RDC (1-0) en novembre dernier, les Crocodiles du Nil ont récidivé en s'offrant la Mauritanie (2-0) à Nouakchott. Les Soudanais ont vite douché les ardeurs de leurs hôtes en ouvrant le score dans le premier quart par Saifeldin Bakhit, servi par Ramadan Agab (15e). Les hommes d'Amir Abdou concèdent un deuxième but à la demi-heure de jeu sur une action où le défenseur Aly Abeid marque contre son camp (30e). Malgré une attaque formée d'Aboubakary Koita et Aboubakar Kamara, les Mourabitounes n'ont pas pu trouver le chemin des filets, comme lors des deux premières journées de ces éliminatoires.

Les Mauritaniens occupent la dernière place du groupe B au moment où le Soudan reste leader devant le Sénégal et la RDC. Dimanche, la Mauritanie accueillera encore à Nouakchott le Sénégal pour un derby qui promet au moment où la RDC fera face au Togo à Kinshasa.

