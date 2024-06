Maroc: CESE - Saisine de la Chambre des conseillers pour deux études sur les petites et très petites entreprises, l'innovation et la compétitivité économique au pays

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a reçu une saisine du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, aux fins d'élaborer deux études portant sur les petites et très petites entreprises, ainsi que sur l'innovation et la compétitivité économique au Maroc.

Selon un communiqué du CESE, la première saisine concerne "la contribution de la recherche scientifique à l'innovation, et au développement et au renforcement des capacités compétitives de l'économie nationale", tandis que la deuxième porte sur "les défis des petites et très petites entreprises au Maroc : la croissance, la modernisation et le développement".

Ces deux saisines interviennent conformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution et celles de la loi organique n°128.12 relative au CESE ainsi qu'au règlement intérieur de la Chambre des conseillers, relève la même source.

Elles s'inscrivent également dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat unissant les deux institutions dans le but de raffermir leurs relations de coopération effective et fructueuse, et leur coordination étroite et continue dans un cadre de complémentarité dans les rôles consultatifs et législatifs, notamment en matière de suivi des politiques publiques dans les domaines économique, social et environnemental.