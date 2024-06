Madagascar: Une cérémonie qui rappelle les dangers de la guerre

Cette date du 6 juin 1944 reste à jamais ancrée dans la mémoire humaine car le débarquement d'une armada alliée sur les plages de Normandie fut une étape importante de la deuxième guerre mondiale.

Elle donna lieu à une bataille meurtrière entre les forces armées américaines, anglaises, canadiennes, françaises et celles des troupes allemandes décidées à les empêcher coûte que coûte d'avancer. La cérémonie de commémoration, qui a eu lieu hier en présence de nombreux chefs d'Etat et des anciens combattants encore vivants, a été empreinte d'un profond recueillement et a permis de raviver la flamme du souvenir

Une cérémonie qui rappelle les dangers de la guerre

Cette commémoration a duré toute la journée d'hier et a été l'occasion de montrer l' esprit de sacrifice de ces centaines de milliers de combattants qui ont été décimés par les tirs ennemis. Elle a permis de rappeler que la guerre est toujours présente aujourd'hui et qu'elle est une menace toujours présente. Les stigmates de ces événements sanglants sont toujours présents sur les lieux et les destructions sont toujours ancrées dans les mémoires de ceux qui sont encore vivants.

Les historiens ont relaté les péripéties de cette reconquête du territoire français. Les films « le jour le plus long » et « il faut sauver le soldat Ryan » ont montré avec beaucoup de réalisme leur déroulement. Les chefs d'État présents et les vétérans qui sont venus assister à la cérémonie ont souligné l'importance de ce débarquement qui a signé le début de la débâcle de l'Allemagne nazie.

Le devoir de mémoire est respecté et aujourd'hui, il permet de prendre conscience de la dangerosité de l'époque actuelle. La guerre est présente en Europe et au Proche Orient et elle peut entraîner le monde dans une catastrophe qui ne pourra pas être maîtrisée. Les leçons du passé doivent être tirées.