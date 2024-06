Algérie: La mission algérienne du Hadj finalise le plan des rites de Mina, Arafat et Mouzdalifa

LA MECQUE — Une réunion de coordination s'est tenue jeudi à La Mecque en présence des chefs de bureaux de terrain et des chefs de sections de la mission algérienne du Hadj, afin de finaliser et d'apporter les modifications nécessaires au plan des rites de Mina, Arafat et Mouzdalifa.

Présidée par le chef du Centre de La Mecque de la mission, Zouhir Boudraa, la réunion a permis d'examiner ces modifications afin de faciliter l'application de ce plan et permettre aux pèlerins d'accomplir leurs rites en toute sérénité.

Dans une déclaration à la presse au terme de la réunion, M. Boudraa a indiqué que tout le monde était d'accord sur les modifications apportées au plan des rites (au niveau de Mina, Arafat et Mouzdalifa) et qu'elles entreront en vigueur après l'aval du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, en sa qualité de président du bureau des affaires des pèlerins algériens.

Ce plan avait fait l'objet de réunions préliminaires en amont par les chefs de sections de la mission qui ont examiné les différentes étapes du plan afin de le modifier à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des camps, des itinéraires ou encore du transport vers les lieux saints.

Etant donné que les rites de Mina, Arafat et Mouzdalifa constituent l'étape la plus importante du Hadj, la mission a entamé ces réunions préliminaires afin de modifier et de mettre à jour le plan qui s'y rapporte, notamment en ce qui concerne les aspects technique et logistique, pour mener à bien l'opération, d'autant que plusieurs changements interviennent cette année au niveau des camps, des itinéraires tracés par les autorités saoudiennes et du transport, a-t-il dit.

Il a, en outre, assuré que les membres de la mission, toutes sections confondues, étaient à pied d'oeuvre pour permettre aux pèlerins algériens d'accomplir les rites du hadj en toute quiétude et sérénité.