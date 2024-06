Afrique: Le rôle de l'Algérie dans la défense des droits de l'homme au niveau international salué

MASCARA — Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a salué, jeudi à Mascara, le rôle important que joue l'Algérie dans la défense des droits de l'homme au niveau international.

Intervenant lors d'une rencontre interactive avec les représentants des associations locales et les représentants de la société civile au palais des congrès "Emir Khaled" du siège de la wilaya, M. Zaalani a souligné "le rôle important que joue l'Algérie dans la défense des droits de l'homme au niveau international, à travers son positionnement et sa forte place au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité de l'ONU".

Il a ajouté "que la défense inébranlable des droits de l'homme dans le monde par l'Algérie consacre véritablement son opposition aux pratiques brutales commises contre les peuples opprimés, y compris le peuple palestinien, qui est toujours confronté aux crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Ghaza".

Par ailleurs, M. Zaalani a indiqué que son institution oeuvre actuellement à "renforcer ses relations avec la société civile dans le domaine de la promotion des droits de l'homme dans les différentes régions du pays et à mettre l'accent sur la prise en compte de toutes les idées et opinions qui visent la promotion et la relance des droits de l'homme".

Dans les prochains jours, le Conseil national des droits de l'homme continuera d'installer des correspondants locaux qui lui sont affiliés dans de nombreuses wilayas du pays, afin "d'établir la communication avec les autorités locales et les citoyens", a ajouté le même intervenant, qui a signalé l'installation, dernièrement, de cinq délégations régionales du CNDH pour l'accueil des préoccupations, des prépositions et des idées portées par les correspondants locaux du Conseil.

En réponse aux préoccupations de plusieurs représentants d'associations locales, lors de cette rencontre, M. Zaalani a affirmé que "le CNDH a placé au centre de ses priorités, l'amélioration des services publics rendus aux citoyens, notamment le droit à la santé, qui fait l'objet d'une attention particulière des plus hautes autorités du pays".

En marge de cette rencontre, qui a vu la présence des autorités de la wilaya, M. Abdelmadjid Zaalani a installé Hayat Ghalmi comme correspondante locale du Conseil national des droits de l'homme.

Sur un autre plan, M. Zaalani a souligné, lors d'une rencontre en direct diffusée sur les ondes de la radio régionale de Mascara, que son instance ne ménagera aucun effort dans le but de promouvoir les droits de l'homme et oeuvrer à renforcer la coopération et la coordination avec les responsables locaux, les élus et les représentants de la société civile.

Le président du CNDH s'est enquis, au terme de sa visite dans la wilaya, des prestations sociales, sanitaires et psychologiques fournies aux résidents de l'hospice des personnes âgées de Mascara.