Algérie: Energie et mines - Arkab reçoit des députés de la wilaya de Mila

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la circonscription électorale de la wilaya de Mila pour écouter les préoccupations en lien avec le secteur dans cette wilaya, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est tenue, mercredi au siège du ministère, avec les députés Monder Bouden, Djamel Guerriche, Chadi Derradji et Osmane Fouad, en présence du PDG de Sonelgaz et de cadres du ministère.

"Il s'agit, à travers cette rencontre, d'écouter et de prendre en charge les préoccupations soulevées par les députés concernant le raccordement énergétique (électricité et gaz) des zones non raccordées, le renforcement du réseau électrique par des transformateurs supplémentaires pour améliorer le service et assurer sa continuité, les projets de raccordement des exploitations agricoles et la possibilité de doter la wilaya d'autres agences commerciales et équipes d'intervention et de maintenance du réseau électrique", précise le communiqué.

D'autres dossiers liés au secteur de l'énergie et des mines ont également été évoqués, dont les projets économiques et de développement dans la wilaya de Mila.

Dans ce cadre, le ministre a fait état de la réalisation de 107 projets de raccordement au gaz naturel dans la wilaya de Mila, de la mise en service de plusieurs projets électriques, dont un transformateur électrique 60/30 KV à Oued Seguen et d'un autre en cours de réalisation à Bougrana, en plus d'un projet de réalisation d'un transformateur 220/60 KV à Tadjenanet.

Ces projets s'inscrivent, a-t-il dit, dans le cadre du renforcement du raccordement électrique et de l'amélioration du service dans la wilaya de Mila, précisant que 458 exploitations agricoles avaient été raccordées à ce jour.

Le taux de raccordement électrique dans la wilaya de Mila a atteint 99%, tandis que le taux de raccordement au gaz naturel a atteint 68%, conclut le communiqué.