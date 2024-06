Afrique: UPA - La proposition de l'Algérie d'inscrire la cause palestinienne au programme de toutes les activités parlementaires africaines largement saluée

ALGER — La proposition de l'Algérie, à Abidjan (Côte d'Ivoire), d'inscrire la cause palestinienne au programme de toutes les activités parlementaires africaines, a été largement saluée par les membres du Comité exécutif représentant 22 pays membres de l'Union parlementaire africaine (UPA), a indiqué mercredi un communiqué du Conseil de la nation.

Le vice-président du Conseil de la nation, Mohamed Redha Oussehla a appelé, dans une intervention lors des travaux de la 81ème session du Comité exécutif de l'UPA, à "inclure, dans le communiqué de la réunion, la position des membres sur la catastrophe humanitaire qui se poursuit à Ghaza et Rafah et dans tous les territoires palestiniens occupés".

M. Oussehla a souligné la nécessité de veiller à ce que la cause palestinienne soit au centre de tous les évènements africains en mettant en avant toutes les positions de soutien en sa faveur, et ce "en appui au droit du peuple palestinien à la vie et à l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods Est pour capitale, et pour empêcher la réalisation du plan de l'occupant israélien et de ses alliés, visant à consacrer la normalité du génocide dans la conscience collective mondiale".

Cette proposition, précise le communiqué, a été "largement saluée" par les membres du Comité exécutif représentant 22 pays membres de l'UPA.

Par ailleurs, M. Oussehla "a salué la réforme engagée par ce Comité exécutif, en vue de promouvoir la coopération parlementaire africaine à travers l'évaluation, la révision, la mise à jour et l'amélioration", affirmant que "la réforme est la valeur authentique sur laquelle repose l'Algérie nouvelle et que sa diplomatie revendique dans tous les fora internationaux et régionaux, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le vice-président de la Chambre haute du Parlement a appelé également à élargir l'espace parlementaire africain à d'autres pays, à l'instar de l'Afrique du Sud qui, souligne-t-il, "a honoré les Africains par sa position historique en faveur de la cause palestinienne".

"Le Parlement africain ne saurait s'accomplir sans l'adhésion du parlement d'un pays africain connu pour sa lutte contre l'injustice, l'occupation et l'extermination des peuples", d'autant plus que l'Afrique n'est pas entièrement libérée du colonialisme, a rappelé M. Oussehla.

Les participants aux travaux de la deuxième et dernière journée de la 81ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA) ont examiné les questions règlementaires et financières inscrites à l'ordre du jour.

La délégation du Conseil de la nation était composée du vice-président du conseil, Mohamed Redha Oussehla, en tant que chef de délégation, ainsi que des deux sénateurs, Mokhtaria Chentouf et Mohamed Badi.