Afrique: Investissement - BMCE Capital tient la 3e édition du 'Moroccan Equity Summit'

Casablanca — Le pôle banque d'affaires du groupe Bank Of Africa, BMCE Capital, a organisé, jeudi à Casablanca, la 3e édition du Moroccan Equity Summit, un événement visant à réunir des investisseurs locaux et internationaux avec des entreprises cotées du Maroc, de la Tunisie et de l'Afrique de l'Ouest.

Co-animé par BMCE Capital Bourse et BMCE Capital Global Research, le Moroccan Equity Summit se donne pour objectif de créer un environnement propice aux opportunités d'investissement et à l'expansion des affaires.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de BMCE Capital Bourse, Majd Guebbas, a déclaré : "Ce sommet se positionne comme un lieu privilégié de rencontre et d'échange entre les investisseurs marocains et étrangers, ainsi qu'avec des émetteurs marocains et internationaux. Il offre une plateforme unique pour renforcer les liens économiques et favoriser les opportunités d'investissement au Maroc et au-delà".

"De plus, grâce à la diffusion en temps réel des réunions sur le web, les investisseurs étrangers ont la possibilité de participer aux rencontres de manière digitale. Cela élargit la portée de l'événement et facilite l'inclusion de participants internationaux, renforçant ainsi l'impact global du sommet", a-t-il ajouté.

M. Guebbas a également exprimé sa satisfaction "de constater une augmentation constante du nombre de participants chaque année. Cet événement est en train de devenir incontournable dans le paysage financier marocain, ce qui témoigne de la confiance de nos clients, partenaires et émetteurs".

"Cette croissance reflète non seulement l'intérêt accru pour les opportunités d'investissement au Maroc, mais également la reconnaissance de la qualité et de la pertinence des échanges suscités par le Moroccan Equity Summit", s'est-il réjoui.

Pour sa part, le directeur général délégué de BMCE Capital Global Research, Hicham Saadani, a affirmé : "BMCE Capital, fidèle à son habitude, s'efforce de favoriser un climat serein et des échanges riches entre émetteurs et investisseurs. C'est dans ce cadre que notre groupe a organisé cet événement majeur de la finance au Maroc qui vise à rassembler et mettre en relation une quarantaine d'investisseurs avec plus d'une trentaine d'émetteurs".

"Cette année, l'événement connaît la participation de nouveaux émetteurs marocains qui n'étaient pas présents lors des deux dernières éditions. Nous avons également la fierté d'accueillir des émetteurs d'Afrique de l'Ouest et de Tunisie. Ces deux régions sont des marchés où notre groupe est déjà présent et bénéficie d'une couverture développée. Cette présence renforcée souligne notre engagement envers une vision panafricaine, essentielle à l'ADN de notre groupe", a-t-il déclaré.

M. Saadani a également partagé la vocation de ce sommet "qui cherche à partager cette vision panafricaine avec l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient marocains, ouest-africains ou tunisiens, en créant un espace d'échange et de collaboration pour encourager des opportunités d'investissement fructueuses et renforcer les liens économiques entre ces différentes régions".

"Le Moroccan Equity Summit continue ainsi à évoluer et à s'imposer comme un rendez-vous incontournable de la finance panafricaine", a souligné M. Saadani.

Lors de cette rencontre, les participants ont eu l'occasion de bénéficier de rencontres et d'ateliers spécialement conçus pour optimiser les échanges et orienter leurs décisions d'investissement. Ces sessions interactives permettent non seulement de renforcer les réseaux professionnels, mais aussi de partager de nouvelles connaissances et stratégies.