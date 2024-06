Maroc: Tanger - Un séminaire de réflexion sur les standards clés du Conseil de l'Europe en matière des droits de l'Homme

Tanger — La délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH) et le Conseil de l'Europe organisent, le 7 juin à Tanger, un séminaire de réflexion sur "les standards clés du Conseil de l'Europe en matière des droits de l'Homme".

Cette conférence, qui sera présidée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du Conseil de l'Europe et du 10è anniversaire de la création de son bureau à Rabat, ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action annuel sur la coopération et le partenariat entre la DIDH et le Conseil de l'Europe.

Dans un communiqué, la DIDH a précisé que cette conférence sera marquée par la présentation des réalisations accomplies par le Maroc en matière d'adaptation du cadre normatif national au système international des droits de l'Homme.

Il s'agit également de mettre en lumière les normes du Conseil de l'Europe autour de plusieurs sujets, notamment la lutte contre la traite des êtres humains et son mécanisme de suivi, la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la promotion et la protection des droits des femmes.

Ce séminaire sera marqué par la participation des représentants des secteurs gouvernementaux, des institutions nationales concernées, de la chambre des représentants, des agences des Nations unies et de certaines ambassades accréditées au Maroc, ainsi que d'universitaires et d'acteurs de la société civile.