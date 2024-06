Algérie: 5e Région militaire - Chanegriha supervise l'exécution d'un exercice tactique

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, jeudi au 3e et dernier jour de sa visite à la 5e Région militaire, un exercice tactique avec munitions réelles, sous le thème "El-Azm-2024", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au troisième et dernier jour de sa visite à la 5e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a supervisé, aujourd'hui 6 juin 2024, au niveau du Polygone de Tir et de Manoeuvres d'Amdoukal, un exercice tactique avec munitions réelles, sous le thème +El-AZM-2024+, exécuté par les unités de la 1ère Division blindée, appuyées par des unités des Forces aériennes et de soutien technique", précise la même source.

Le Général d'Armée a suivi, à l'entame, un exposé présenté par le Directeur de l'exercice, Commandant de la 1ère Division blindée, comportant l'idée générale et les phases d'exécution de l'exercice qui s'inscrit dans le cadre du programme de préparation des Forces pour l'année 2023-2024.

Au niveau du Polygone de Tir et de Manoeuvres, accompagné du Commandant de la 5e RM, le Général-Major Noureddine Hambli, le Général d'Armée "a suivi de près le déroulement de l'exercice qui a été exécuté dans des conditions proches du réel, conformément au plan établi", note le communiqué.

"Les objectifs de cet exercice consistaient à améliorer les aptitudes des Commandements et Etats-Majors à préparer et organiser les actions de combat et la coordination entre les différentes forces, faire acquérir aux Commandants l'expérience nécessaire en matière de conduite des unités, à travers le renforcement de l'interopérabilité entre les unités et les unités organiques, permettre aux équipages d'acquérir davantage de maitrise des systèmes d'armes et évaluer la disponibilité opérationnelle et la capacité des unités engagées à mener à bien, et en toutes circonstances, les missions de combat assignées", ajoute la même source, soulignant que "cet exercice a également compris une opération de parachutage dans la profondeur des défenses ennemies".

"L'exécution de cet exercice a mis en évidence la capacité des unités participantes à accomplir avec succès les tâches assignées. Cette réussite est le fruit de la maitrise par les équipages des différents armements et matériels modernes de haute technologie", relève le communiqué du MDN.

Au terme de l'exercice, le Général d'Armée "a félicité les commandants et les personnels des unités engagées et, par visioconférence, le commandement et les personnels des unités navales ayant pris part à l'exercice tactique naval "Diraa El-Moutawassit-2024", pour leurs efforts considérables consentis durant l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de ces deux exercices".

A cette occasion, il a mis en valeur "les capacités desdites unités en termes d'assimilation des objectifs des exercices et de rigueur d'exécution des différentes phases", ajoute le communiqué, précisant que "ces indicateurs positifs et encourageants reflètent le niveau de disponibilité atteint par les unités de la 5e Région militaire, en particulier, et des différentes unités et formations de l'ANP en général".

A l'issue, le Général d'Armée a passé en revue les unités participantes qui lui ont rendu les honneurs, conclut le communiqué du MDN.