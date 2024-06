Kinshasa, le 5 juin 2024 - À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la 20ème Réunion des Parties (RdP-20) du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), réunie à Kinshasa le 5 juin, a souligné l'importance de la mobilisation collective en faveur de la protection des forêts tropicales. Organisée par la facilitation franco-gabonaise du PFBC, à la suite du forum de la jeunesse pour les forêts d'Afrique centrale, cette rencontre a rassemblé des acteurs divers et engagés, déterminés à intensifier leurs efforts pour préserver l'un des trésors écologiques les plus précieux de notre planète.

Le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) est une initiative multilatérale visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts du Bassin du Congo. Créé en 2002, le PFBC réunit des acteurs de tous les horizons pour collaborer sur des projets et des stratégies de conservation de cet écosystème vital.

Sur le thème "De Kinshasa à Belém : comment renforcer la visibilité des forêts du Bassin du Congo ?", la RdP-20, en présence de neuf ministres d'Afrique centrale, a mis en lumière les initiatives et les collaborations réussies entre gouvernements, institutions d'intégration régionale, les partenaires techniques et financiers, les institutions scientifiques et académiques ainsi que les organisations non- gouvernementales, les communautés locales et le secteur privé.

Les co-facilitateurs du PFBC, Christophe Guilhou, Directeur des affaires globales du Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, et Aurélie Flore Koumba Pambo, ambassadrice du Gabon chargée du climat, de l'environnement et du développement durable, ont salué l'engagement collectif des participants et ont réaffirmé l'importance de cette coopération internationale. Christophe Guilhou a déclaré : « La protection des forêts tropicales est une priorité mondiale qui nécessite une action concertée.

La mobilisation exceptionnelle de la RdP-20 démontre notre capacité à travailler ensemble pour le Bassin du Congo. Nous devons continuer à soutenir et à renforcer ces partenariats pour atteindre nos objectifs environnementaux ». Aurélie Flore KOUMBA PAMBO a ajouté : « Le Bassin du Congo est l'un des poumons verts de notre planète. En cette journée mondiale de l'environnement, il est crucial de reconnaître et de célébrer les efforts collectifs qui contribuent à la conservation de nos forêts. La RdP-20 est un exemple inspirant de ce que nous pouvons accomplir ensemble ».

La RdP-20 a permis d'approfondir les priorités de la facilitation franco-gabonaise, comme la mobilisation du secteur privé en faveur du Bassin du Congo, le développement des chaînes de valeur durables, la lutte contre la criminalité environnementale, le développement des aires protégées, la coopération scientifique et l'engagement de la jeunesse. Des initiatives prometteuses et des projets innovants ont été présentés, démontrant toute la vitalité de ce partenariat, qui célébrait ses 22 ans.

En cette journée mondiale de l'environnement, le PFBC réitère son engagement fondateur à renforcer ses actions avec toutes les parties prenantes pour assurer un avenir durable aux forêts du Bassin du Congo ainsi que le soutien aux moyens de subsistance des communautés locales, tout en promouvant un développement économique et social durable. La mobilisation collective et les efforts concertés et intégrés sont essentiels pour relever les défis environnementaux de la région.