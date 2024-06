Algérie: Hammad préside une rencontre nationale des directeurs des centres de loisirs et de divertissement pour jeunes

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture des travaux de la rencontre nationale des Directeurs et gestionnaires des centres de loisirs et de divertissement pour jeunes, dans le cadre des préparatifs du lancement des camps pour enfants de la communauté nationale à l'étranger, du grand Sud et des hauts plateaux, au profit de 32.000 enfants.

A cette occasion, M. Hammad a appelé à la nécessité de réunir les conditions nécessaires pour un meilleur accueil de ces enfants, soulignant que 2.000 enfants de la communauté nationale résidant à l'étranger seront accueillis cet été, en plus de l'affectation de vols pour les enfants du grand Sud, ainsi que la mise à disposition de moyens de transport tels que les trains et les bus pour les transporter vers les camps de vacances d'été, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a ajouté que les camps d'été sont une occasion de rencontres entre les jeunes Algériens de différentes régions du pays et ceux de la communauté nationale à l'étranger, soulignant que les réalisations de l'Algérie en faveur de ses enfants font d'elle "l'un des pays en tête de liste des nations ayant enregistré des résultats positifs en atteignant les objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à la protection de l'enfance".

Ces réalisations "reflètent les politiques nationales et les mesures incitatives et innovantes visant à accroître la compréhension des questions liées à l'enfance, garantissant ainsi leurs droits et favorisant leur intégration dans la société, à même de réaliser l'équilibre et l'harmonie au sein de cette catégorie", a poursuivi le ministre.