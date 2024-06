Madagascar: Aéroport d'Ivato - 107.200 euros saisis par la douane

Il voulait partir pour la Chine avec plus de devises qu'il n'en fallait. Ce voyageur malgache qui a pris le vol ET 852 d'Ethiopian Airlines à destination de Guangzhou avant-hier a été pris en pleine tentative d'infraction sur les changes.

En effet, le chien renifleur de la brigade canine de l'aéroport d'Ivato a détecté l'existence d'une certaine quantité de billets de banque dans les bagages du passager en question. En tout, il voulait emmener avec lui 108.200 d'euros. Il s'agit d'une infraction au code des changes qui fixe à 1000 euros, le montant des devises qu'un passager est autorisé à apporter sans autorisation.

En effet, entre 1000 euros, et 10.000 euros, le passager doit être muni d'une attestation spéciale et procéder à une obligation de déclaration en douane à la sortie des frontières. Comme le veut la procédure, les 1000 euros ont été remis au passager alors que les 107.200 euros en plus de la limite légale, ont été saisis par la douane. Les enquêtes continuent sur cette affaire.