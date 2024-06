Madagascar: Tournoi Telma Esport Series - Tous les champions récompensés hier

Rideau sur la saison actuelle du tournoi de jeu électronique Telma Esport, un tournoi multi-« gaming » qui a été initié en 2020 par Excelsior E-sport en collaboration avec Telma Madagascar.

Cette année, 1 500 gamers, répartis entre 9 jeux vidéo, ont gratuitement participé à ce tournoi durant la saison qui a quand même duré 8 mois. Michael Jonathan, team manager d'Excelsior E-sport, tient cependant à préciser que leur participation n'a pas été tout à fait gratuite mais entièrement subventionnée par l'opérateur téléphonique partenaire de l'événement, en sachant que certains jeux requièrent plusieurs phases de qualifications. Parmi les jeux proposés durant le tournoi, on peut citer EFootball 2024, Naruto Ultimate Ninja Storm RTB4, Street Fighter VI, entre autres, pour les jeux individuels, et DOTA 2 - DIVISION 1, DOTA 2 - DIVISION 2, League of Legends Wild Rift - DIVISION 1, pour ne citer que ceux-là, dans la catégorie des jeux collectifs.

L'objectif des organisateurs à travers les tournois qui se sont succédé est de former le niveau malgache e-sport, de toucher toutes les communautés de gamers et de mettre en place une structure solide sur le plan national. Le tournoi a donc été conçu pour les entraîner, leur donner une compétition régulière sur laquelle ils peuvent s'appuyer, d'autant plus qu'ils n'ont aucun frais d'inscription à payer. Le deuxième point important est le suivi régulier avec tous les organisateurs qui organisent des événements mensuels et des matchs toutes les semaines, pour faire mieux découvrir la discipline, peu importe le jeu, au niveau du grand public. À ce jour, on estime à 1,2 million les personnes qui ont été touchées par les Telma E-Sports Series.

Et le team manager d'Excelsior Esport souligne que c'est important de récompenser les gagnants qui vont porter l'image de cette discipline à travers d'autres compétitions. C'est ainsi qu'une enveloppe de 14 millions d'ariary a été partagée entre les gagnants et meilleures équipes de chaque catégorie de jeux au Campus Telma Andraharo hier. C'est loin d'être fini puisque l'équipe organisatrice promet déjà de faire mieux lors de la prochaine saison.

En attendant, on sait qu'un des champions de ce tournoi récent, notamment JZ Ryan, qui a remporté la première place dans la catégorie EAFC 24 et qui est également champion dans la catégorie EFOOTBALL 2024, participera à un tournoi mondial Esport à Riyad, en Arabie Saoudite, dans quelques mois. Si sa participation à ce tournoi est indépendante du tournoi national en terre malgache, et déjà entièrement prise en charge par l'IESF, la Fédération internationale Esport, l'Excelsior Esport est tout à fait disposé à lui permettre de s'entraîner régulièrement chez eux pour mettre toutes les chances de son côté.