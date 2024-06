Madagascar: Hygiène menstruelle - 9 femmes sur 10 ont accès à des produits appropriés

Madagascar célèbre cette année le 10e anniversaire de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle (JMHM). Le thème national porte sur « unir nos forces pour soutenir les femmes dans la gestion des menstruations » si le thème au niveau mondial est « ensemble pour un monde favorable aux règles ».

Il s'agit de solliciter tous les acteurs concernés par la promotion de la GHSM (Gestion de l'hygiène et santé menstruelle), à multiplier davantage leurs efforts pour la prise en compte des besoins spécifiques des filles et des femmes pendant la menstruation. Pour Madagascar, 9 femmes sur 10 ont accès à des produits appropriés et d'un endroit privé pour se laver et se changer durant la menstruation.

A contrario, de nombreuses femmes et filles malgaches, notamment en milieu rural et dans les zones défavorisées ne disposent pas encore d'endroits au foyer ou à l'école et n'ont pas accès à des moyens efficaces leur permettant de gérer avec dignité et dans l'intimité les menstruations. Pour cette année, cette célébration s'est tenue pendant trois jours à Toliara et s'achèvera ce jour.

Réalités. Des milliers de filles et de femmes se voient refuser le droit de gérer leurs menstruations mensuelles d'une manière sécurisée, digne et saine. D'après les enquêtes réalisées par l'ONG Sahi, partenaire de la mise en oeuvre de l'UNICEF dans la région Atsimo Andrefana où se tient la JMHM, les informations liées à la santé et l'hygiène menstruelle restent encore insuffisantes.

Il y a également l'accès limité aux services de soutien et l'accompagnement. Le manque de ressources hygiéniques et de lavage comme les serviettes, le savon et l'eau constituent encore un obstacle pour le respect des droits des filles et des femmes sans parler du coût élevé des serviettes hygiéniques adaptées.

Durant ces trois jours de célébration, l'UNICEF a aussi souligné l'importance de collaborer avec les différents ministères comme celui de la Santé, l'Education nationale ou encore le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de disséminer les bonnes informations et d'améliorer la connaissance en matière de santé et d'hygiène mensuelle.