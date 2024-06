Afrique: L'Angola élu vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU

Luanda — L'Angola a été élu jeudi, à New York, aux États-Unis d'Amérique, à l'une des 21 vice-présidences de la 79ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU 79), qui débute le 10 septembre de cette année.

Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Francisco José da Cruz, a déclaré que l'élection représente une étape importante dans la stratégie visant à donner une plus grande visibilité au pays.

L'Angola a déjà occupé cette position en 1995, 2006, 2007 et 2012, et assume à nouveau cette responsabilité dans un contexte international complexe, pour soutenir la gestion commune de ce que seront les travaux de l'AGN79.

A l'occasion, le président et 21 vice-présidents de l'AGNU79 ont également été élus, ainsi que les présidents et autres membres des six principales commissions de travail, selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, envoyé ce vendredi à l'ANGOP.

L'Angola occupe l'un des cinq postes vacants attribués aux pays africains, le reste étant réservé aux autres régions, selon la répartition géographique, soit un total de 21 vice-présidents.

Le président élu de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Camerounais Philémon Yunji Yang, dirigera les travaux de cet organe, dont la session se poursuivra jusqu'en septembre de l'année prochaine.

La présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies alterne chaque année entre les cinq groupes géographiques : Afrique, Asie-Pacifique, Europe de l'Est, Amérique latine et Caraïbes, et Europe de l'Ouest et autres États.

Toujours au cours de la même séance, les cinq membres non permanents du Conseil de sécurité ont été élus pour le biennal 2025-2026, notamment le Danemark, qui a obtenu 184 voix, la Grèce (182), le Panama (183), le Pakistan (182) et la Somalie (178).

L'Assemblée générale des Nations Unies est le seul organe des Nations Unies au sein duquel les 193 États membres ont une représentation égale et des droits de vote égaux.

Il s'agit d'un forum unique de discussion multilatérale sur l'ensemble des questions internationales couvertes par la Charte des Nations Unies.