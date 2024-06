Angola: Présence accrue de touristes au Parc de Quiçama

Icolo e Bengo (Angola) — Le Parc National de Quiçama enregistre un afflux de 150 touristes par jour, du jeudi au dimanche et moins de 100 les autres jours de la semaine, avec une plus grande présence d'étrangers, a rapporté ce vendredi le gérant des infrastructures, Francisco António.

En marge de la visite sur le terrain que la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, effectue au Parc de Quiçama, le responsable a dit à l'ANGOP que la présence de touristes augmentait de manière satisfaisante et que ce local recevait en plus grand nombre les citoyens de nationalité chinoise, brésilienne, portugaise, namibienne et sud-africaine et, en petite quantité des Angolais.

Selon Francisco António, le nombre de visiteurs est plus important depuis un mois et demi, notamment dans les hébergements, les restaurants et les safaris.

Le Parc compte actuellement 30 bungalows, dont huit sont opérationnels et le reste en phase de restauration.

Les touristes paient 40 000 kwanzas pour un tarif journalier comprenant le petit-déjeuner.

La prestation est assurée sur réservation, que ce soit en hébergement, en prestation safari ou en restauration.

Pour le service de safari, vous payez 10 000 kz pour deux heures, pour les personnes de plus de 13 ans, six mille kwanzas pour les citoyens âgés de 6 à 12 ans, les enfants de moins de cinq ans étant exemptés.

En termes de nourriture, le prix maximum des repas coûte 15 mille kz et le plus bas coûte 10 à 12 mille.

Les animaux en plus grande quantité sont les gnous, les chevaux-boeufs, les éléphants, les gazelles, les empalés, les cerfs, les zèbres, entre autres animaux.

Lors de cette visite au Parc, la vice-présidente de la République, accompagnée du Ministre de l'Environnement, partage avec la communauté la prévention des incendies, de la défécation à l'air libre et d'autres actions nuisibles à l'environnement.

Le parc national Quiçama, localise dans la municipalité du même nom, est situé à 75 kilomètres entre l'océan Atlantique, le fleuve Kwanza et la rivière Longa, sur une superficie de 9 600 km².

Sa végétation varie des rives du Kwanza jusqu'à l'intérieur du parc, avec des mangroves, des forêts denses, des mosaïques forêt-savane, des forêts ouvertes et des forêts tropicales sèches avec des cactus et des baobabs.