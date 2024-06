Afrique Australe: L'Angola accueille la 55ème Assemblée du Forum de la SADC

Luanda — L'Angola accueille, du 1er au 7 juillet, la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, sous le thème "Le rôle des parlements dans la promotion des politiques d'énergies renouvelables et la création d'un marché régional unique de l'énergie".

L'événement servira à évaluer les rapports des commissions permanentes sur l'égalité des sexes, la promotion du développement de la femme et de la jeunesse, le développement humain et social.

L'ordre du jour comprend également une analyse des progrès en matière de démocratisation, de bonne gouvernance et de défense des droits de l'homme dans les pays membres.

Il comprend aussi l'évaluation de rapports sur le commerce, l'industrie, la finance et l'investissement, l'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles.

Pendant cinq jours, les parlementaires examineront également le rapport de la commission parlementaire régionale de suivi des lois types, organiseront un symposium sur les énergies renouvelables et visiteront les infrastructures socio-économiques de l'Angola.

Pour garantir le succès de l'événement, l'Angola, en tant que pays hôte, travaille "à toute vapeur" pour accueillir environ 250 délégués de l'Afrique australe, prévoyant de réunir 15 parlements, des 16 États membres qui composent la région, avec l'absence des Comores.

Selon le coordonnateur adjoint du Comité d'organisation de la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, Pedro Sebastião, toutes les conditions humaines, matérielles, techniques, logistiques et de sécurité sont déjà créées pour l'événement au Palais de l'Assemblée nationale.

« Les avancées technologiques installées dans les salles de réunion de l'Assemblée nationale offriront la possibilité à certains délégués de participer par vidéoconférence (via zoom), a-t-il précisé.

En marge de l'Assemblée plénière, se tiendra une réunion du Comité des Secrétaires Généraux des Parlements membres du FP-SADC, prévue les 29 et 30 juin.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est une communauté économique régionale composée de 16 États membres, notamment l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles et l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

La mission de l'organisation est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables, grâce à des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance et une paix et une sécurité durables, afin que la région émerge comme un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et dans l'économie mondiale.