Angola: Le pays et les États-Unis signent un accord de coopération militaire

Luanda — L'Angola et les États-Unis d'Amérique (USA) ont signé jeudi, à Washington, un accord de coopération militaire, pour une assistance technique et logistique plus étroite entre les forces armées des deux pays.

Un communiqué parvenu à l'Angop indique que les délégations ministérielles des deux pays se sont réunies pendant deux jours dans la capitale américaine, en vue de renforcer les relations dans le domaine de la défense.

L'Angola souhaite que les États-Unis renforcent sa capacité technique et opérationnelle, comme l'acquisition d'un système de construction de machines de pointe et de ponts, de véhicules de transport et de logistique, d'une flotte de véhicules tactiques légers, d'avions, entre autres équipements.

Les deux pays poursuivront une relation de sécurité plus étroite, ce qui sera discuté à nouveau lors de la deuxième réunion du comité, qui se tiendra à Luanda, en 2025, comme prévu dans le mémorandum d'accord signé par l'Angola et les États-Unis, en 2017, selon la note.

L'accord de coopération a été signé par le secrétaire d'État aux Ressources matérielles et aux Infrastructures du ministère de la Défense et Vétérans de la Nation, Afonso Carlos Neto, et par la sous-secrétaire d'État adjointe à la Défense pour les Affaires de sécurité internationale américaine, Tressa Guenov.

Na semana passada, o ministro da Defesa e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, visitou o Pentágono (sede do Ministério da Defesa dos EUA), onde se reuniu com o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin.

La semaine dernière, le ministre de la Défense et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, s'est rendu au Pentagone (siège du ministère américain de la Défense), où il a rencontré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

A l'occasion, le responsable angolais a dit que l'Angola projetait de promouvoir les politiques africaines de défense et de sécurité pour parvenir à la paix, à la stabilité, à la cohésion et à l'approfondissement des projets continentaux.

Il a expliqué que le pays adopte une stratégie de coopération dans les domaines bilatéraux et multilatéraux, en vue de son ascension compétitive sur la scène internationale, en préservant toujours plus ses intérêts sur le continent et dans le monde.

La vision stratégique de l'Angola, a-t-il dit, donne la priorité à son insertion dans tous les domaines possibles d'intérêts nationaux, continentaux et internationaux, spécialement dans le cadre des organisations régionales africaines dans lesquelles il est inséré et avec lesquelles il a des affinités géographiques, historiques et culturelles mentionnées ci-dessus.

Pour João Ernesto dos Santos, l'espace géostratégique et géopolitique dans lequel se situe l'Angola nécessite une attention particulière en raison des profondes complexités historiques, géographiques, économiques et culturelles des communautés mentionnées ci-dessus.