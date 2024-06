Congo-Kinshasa: Gospel - Morijah déjà à Kinshasa pour son concert

En séjour dans la capitale depuis le début de la semaine, la chanteuse ivoirienne a, dès son arrivée à l'aéroport de N'Djili, promis de livrer un concert live mémorable, ce 9 juin, prenant plaisir à s'exprimer en lingala familier comme pour affirmer son appartenance à la communauté kinoise qu'elle affectionne beaucoup.

Comme annoncé sur de nombreux panneaux géants visibles sur les grandes artères de la capitale, Morijah se produira le 9 juin, à l'Athénée de la Gombe. Ce qu'elle a confirmé personnellement tout sourire dès qu'elle a foulé Kinshasa, en compagnie de son comité d'accueil. Du reste, elle a posté, le 6 juin, des photos en promenade dans la ville avec son équipe.

Dès son arrivée à l'aéroport de ND'Jili, Morijah a annoncé la couleur. « Na ye po totutela Satan bordure na Athénée de la Gombe », a-t-elle déclaré en lingala familier. S'appropriant son surnom congolais Mujinga, l'Ivoirienne affectionne beaucoup la culture congolaise, on le sait, en particulier le lingala qu'elle intègre volontiers dans ses chants. Les quelques mots de son petit vocabulaire, elle en fait usage à volonté et, de plus en plus, n'hésite pas à en glisser dans ses chants. Comme dans Mon Jésus où elle dit notamment Bolingo na nga (mon amour), parlant de Jésus. Le cantique est l'un des titres de son album 1er amour. Par ailleurs, elle est allée jusqu'à réaliser un featuring avec Jonathan Gambela, Tout dépend de toi, toujours dans cet opus qui comporte quinze titres.

El Georges et Faveur Mukoko font partie des chanteurs gospels congolais hôtes de Morijah, mais ils ne seront pas les seuls, apprend-on. L'ouverture des portes est prévue pour 15h00, avant le concert annoncé à 16h00. Mariant R'n B et afrobeats dans son répertoire, Morijah est une jeune chanteuse pleine de vie et de joie qui sait le transmettre dans ses chants et sur scène. En effet, ses prestations scéniques sont de véritables shows où elle met son talent au service de l'évangile sans concession.

Après le grand succès de son premier show à Kinshasa, le 25 septembre 2022, Morijah a marqué les esprits et conquis les coeurs. Elle revient pour un nouveau concert pour le grand bonheur de ses nombreux fans. Adulée par les jeunes, les chrétiens ne sont pas les seuls à aimer sa musique. Elle arbore également un look très tendance qui leur plaît assurément. Ainsi, plusieurs s'identifient facilement à cette image qu'elle donne de la jeune chrétienne décomplexée. Une allure quelques fois critiquée par les puristes qui trouvent à redire sur ses longues extensions, son make-up, etc.

Lors d'un passage à une radio, elle a répondu cash : « J'aime me mettre toujours bien avec mon make-up, mes tresses, etc. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je ne pense pas que ma façon de me vêtir puisse influencer mon message. Je m'adresse à une catégorie de personnes pour leur dire que Dieu est capable d'utiliser quiconque (avec son design, sa nature) pour une mission bien précise. Je ne pense pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un ».