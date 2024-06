Afrique de l'Ouest: Plus de 9 milliards de transactions - Les investisseurs misent gros ce 6 juin 2024 à la BRVM.

Après plus de 5 milliards de transactions opérés le 5 juin 2024, les investisseurs sont revenus en force avec une valeur transigée de plus de 9 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 6 juin 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La valeur de ces transactions s'est ainsi établie à 9,488 milliards FCFA contre 5,049 milliards FCFA la veille. Compte tenu de son caractère sûr et peu risqué, le compartiment obligataire est encore le terreau fertile des investisseurs. En effet, le marché y a enregistré une valeur transigée de 9,184 milliards FCFA. Il s'agit en particulier de l'achat de 1 018 200 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d'Ivoire) 6% 2018-2026 au prix unitaire de 9 000 FCFA, soit une valeur totale de 9,174 milliards FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une hausse de 39,825 milliards en passant de 8 385,651 milliards de FCFA la veille à 8 425,476 milliards FCFA ce jeudi 6 juin 2024.

Celle du marché obligataire est toujours en baisse de 13,491 milliards, s'établissant à 10 275,888e situant à 10 289,379 milliards FCFA contre 10 302,349 milliards FCFA la veille.

Tous les indices ont viré au vert contrairement à la veille. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,47% à 226,48 points contre 225,41 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,51% à 112,98 points contre 112,41 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,57% à 108,31 points contre 107,70 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 5,82% à 2 000 FCFA), Total Sénégal (plus 5,62% à 2 350 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 4,05% à 11 445 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 3,95% à 395 FCFA) et SOGC Côte d'Ivoire (plus 3,92% à 3 185 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 6,14% à 6 190 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,52% à 580 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 1,33% à 7 400 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,04% à 19 100 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,00% à 495 FCFA).