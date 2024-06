Mme Yolande Elebe, patronne de la culture, arts et patrimoines de la RDC

Un appel à la mobilisation a été lancé aux artistes et aux professionnels de la culture pour soutenir la nouvelle ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Yolande Elebe nommée dans le nouveau gouvernement en République Démocratique du Congo, renseigne un communiqué du Collectif des Artistes et des Culturels (CAC) signé le célèbre comédien Rock Bodo, coordonnateur de cette organisation professionnelle.

«La Coordination du Collectif des Artistes et des Culturels (CAC) appelle la communauté artistique et culturelle congolaise à venir soutenir Mme Yolande Elebe Ma Ndembo, Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, à la cérémonie d'investiture du gouvernement de la Première Ministre Sumuniwa Tuluka Judith qui est prévue la semaine prochaine, au Palais du peuple», lance le communiqué.

Et d'ajouter : « La présence des différentes corporations artistiques au siège du Parlement sera une façon d'exprimer une gratitude au chef de l'Etat qui a répondu favorablement à la demande des professionnels des arts de voir ce ministère régalien être confié et dirigé par un technocrate ou un expert du secteur de la culture».

Dans ce communiqué, le CAC invite tous les artistes, musiciens, écrivains, acteurs, réalisateurs, comédiens, danseurs, poètes, sculpteurs, peintres, slameurs, stylistes et autres acteurs culturels à se joindre à nous au Palais du peuple le jour de l'investiture pour célébrer et démontrer au monde que le ministère de la culture est désormais entre les mains d'une professionnelle chevronnée et experte du domaine.

«Nous souhaitons vivement la présence de tout le monde pour témoigner également notre soutien à Mme Yolande Elebe dans sa nouvelle fonction ministérielle. Car sa nomination est un événement historique qui marque une étape cruciale dans notre secteur», souligne le document.

Et de conclure : «Nous sommes enchantés tous de l'accompagner la réussite totale de son mandat à la tête de notre ministère de tutelle. Ainsi, nous allons accomplir notre engagement de faire du secteur de la culture un moteur du développement socio-économique pour notre nation et de la restauration de la dignité et de l'identité des Congolais».

Auteure de plusieurs ouvrages, la nouvelle ministre de la Culture, Arts et Patrimoine est avant écrivaine de carrière mais journaliste de formation. Nommée en tant que technocrate, Yolande Elebe est présidente des femmes de lettres du Congo et Coordonnatrice adjointe du CAC qui est une plateforme culturelle créée en 2018 à Kinshasa, regroupant les artistes de toutes les disciplines évoluant au pays et dans la diaspora. Son but est de défendre le droit des artistes et de militer pour l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des artistes en général ainsi que pour la réglementation du secteur de la culture en RDC.

Son parcours renseigne que Yolande Elebe a été, avant sa nomination, commissaire générale de la ville de Kinshasa chargée de la coopération décentralisée, Francophonie et porte-parole du gouvernement provincial.

Elle a aussi assumé en même temps d'autres fonctions au niveau du continent. La patronne de la culture a été coordinatrice des points focaux du Comité panafricain de comité de mobilisation pour la Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante (JMCA), et représentante spéciale de la JMCA pour la RDC.

Cette femme des lettres a été Secrétaire Générale de la Commission spéciale de Coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville(COSPECO).

Résidante à Kinshasa, celle que les intimes appellent affectueusement "Mayoyo" est également fondatrice de l'Asbl "La Kinoiserie", qui oeuvre pour une culture kinoise positive et aide les enfants en situation de précarité.