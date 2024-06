Congo-Kinshasa: La Lit Eco décerne les prix aux 56 lauréats de l'édition 2024

C'est dans une ambiance festive que les élèves des 7 écoles appartenant au groupe American Academy of Excellence (AAE) se sont amassés en compagnie de leurs parents au site de AAE 4 de Kindobo dans la commune de la N'sele, pour participer à la proclamation et remise des prix aux 56 lauréats du concours " littérature écologique" (Lit Eco) édition 2024, organisé par l'association éponyme, mercredi 05 juin. Ce concours littéraire créé en 2022 en marge de la journée internationale de l'environnement, et qui vise essentiellement à sensibiliser les élèves à la protection de l'écosystème, en vue de lutter contre le changement climatique, a vu les écoliers du primaire et du secondaire déployer leurs capacités en produisant des œuvres littéraires remarquables.

Au total, 750 élèves ont participé à cette deuxième édition du concours écologique, qui cette fois-ci, est organisé en version scolaire. Les différents candidats ont été appelés à rédiger des poèmes ou de dessins sous les thèmes de forêt, de jardin scolaire, de potager, de pollution et gestion de déchets à l'école, d'agriculture et environnement.

Les prix de la Lit Eco 2024 ont été décernés aux lauréats classés par catégorie, soit les catégories 3, 2, 1 et un grand gagnant s'est vu également être primé. A l'issue dudit concours qui s'est tenu les 9 et 23 février dernier, l'élève Mushiko Kanzala de AAE 7 a été proclamé sacré vainqueur avec grâce à son poème intitulé : " la forêt du Congo ", qui a également été repris comme titre du livre réunissant les textes de tous les participants de ce tournoi. En plus des objets classiques remis à tous les lauréats, la Lit Eco va assurer le paiement de frais scolaire pour Mushiko Kanzala lors de l'année scolaire 2024-2025.

L'idée de la création de ce concours est venue à la co-organisation de la 27ème conférence des Nations-Unies sur le climat COP 27 par la RD Congo et la République arabe d'Egypte en 2022, conférence au cours de laquelle la RDC s'était présentée comme " pays solution " dans la lutte contre le changement climatique. " Il était important pour nous de constituer une communauté d'acteurs engagés pour la défense de l'environnement, et ce, à travers la littérature. C'est pour cela que ce concours a été lancé", a déclaré Mme Marthe, membre de l'organisation.

Appel à la protection de l'environnement

Venu assister à cette cérémonie, Hermès Itina Mayamba a, avant tout chose, remercié l'équipe organisatrice du concours de la littérature écologique pour son choix porté sur les écoles d'American Academy of Excellence. Par la suite, il a attiré l'attention des élèves sur l'importance de préserver leur environnement et les a appelés à poser des gestes qui vont dans ce sens.

" Je voudrais à l'occasion de cette remise de prix, rappeler à tous les élèves ici présents, l'importance de l'écologie. Dans toutes nos écoles, nous faisons un effort qu'il ait des bibliothèques afin que vous puissiez apprendre différentes littératures qui vont vous aider à développer vos compétences et à accroître vos capacités de réflexion. Et grâce à Lit Eco, nous avons fait un pas important vers l'avenir en vous initiant au respect de l'écologie.

Actuellement, parmi les priorités mondiales, figure la préservation de notre écologie. Que pouvons-nous faire pour préserver aux générations futures ce monde ? Grâce au concours auquel vous venez de participer et aux livres qui vous ont été remis, nous ferons en sorte, avec tous les personnels de AAE, que vous soyez conscients des enjeux de l'heure et de savoir quel est votre rôle à jouer dans la préservation de l'environnement", a lancé l'honorable Itina Mayamba, promoteur de AAE.