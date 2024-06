Sénégal: Pour services rendus dans la formation d'élites - Pr Ibou Sané honoré de son vivant par l'UGB

Le Département de Sociologie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a rendu avant-hier, mercredi 5 juin, un vibrant hommage au Professeur Ibou Sané de son vivant pour le service rendu à la nation sénégalaise et à l'Afrique de manière générale. En effet, ce dernier a contribué à la formation de beaucoup d'élites sénégalaises et africaines durant les trente dernières années. Le Professeur Ibou Sané, très joyeux, dit être un soldat du savoir et qu'il se doit de transmettre les connaissances en donnant le meilleur de lui-même.

Ce sont des hommages mérités qui ont été rendus au Professeur Ibou Sané, enseignant-chercheur au département de sociologie de l'Université Gaston Berger de Saint -Louis. Ceci pour saluer son engagement et son dévouement après plus d'une trentaine d'années consacrée à la formation de nombre d'élites au Sénégal et en Afrique. L'homme est un formateur au parcours brillant et qui doit servir de modèle pour la jeune génération d'étudiants. « Aujourd'hui est un grand jour pour le département de sociologie de l'Université Gaston berger de Saint-Louis qui a tenu à rendre hommage à un homme d'exception qui a marqué ces 30 dernières années, la formation des universités et des élites africaines : le professeur Ibou Sané. Comme il est de tradition dans le département de célébrer nos anciens, nous avons tenu à organiser cette cérémonie de son vivant, notamment pour lui témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance pour le service rendu avec tant de générosité, avec tant de loyauté, mais aussi avec un fort sens du devoir », a-t-on fait savoir à l'occasion de cette cérémonie lors de laquelle son cursus riche en enseignements a été revisité.

Un hommage très bien accueilli par le professeur Ibou Sané qui a exprimé toute la joie qui l'anime. « Cela me fait énormément plaisir que mes pairs, mes étudiants bref la communauté universitaire m'aient rendu bien cet hommage et c'est une source de motivation supplémentaire qui prouve à suffisance que partout où nous sommes, nous devons être au service de la communauté et de la collectivité. Je suis très content qu'ils aient pensé à moi devant ma famille, mes amis, mes parents, mes collègues, mes étudiants entre autres. Parce qu'après tout nous sommes des soldats du savoir et nous devons transmettre les connaissances en donnant le meilleur de nous-mêmes », a déclaré Ibou Sané qui s'est dit également très reconnaissant vis-à-vis du département de Sociologie de cette université de Sanar.