Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Les Barea affrontent les Coelacanthes comoriens, ce soir

Madagascar disputera un match crucial contre les Comores, ce soir, au stade First National Bank à Johannesburg. Le coup d'envoi sera donné à 19h, heure malgache.

Ce derby de l'océan Indien, opposant Madagascar aux Comores, sera déterminant pour les Barea afin de relancer leur course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce match compte pour la troisième journée de la phase éliminatoire de la zone Afrique, où les Barea évoluent dans le groupe I. Historiquement, Madagascar a dominé les rencontres précédentes entre les deux équipes, les Coelacanthes n'ayant jamais battu les Barea.

Cependant, après les deux premières journées, les Barea comptabilisent 3 points. Sous la direction de Romuald Rakotondrabe, alias « coach Rôrô », Madagascar a été battu 1-0 par le Ghana lors de la première journée, mais a su rebondir face au Tchad en s'imposant 3-0. Désormais, Madagascar n'a plus droit à l'erreur pour assurer sa place dans la suite de la qualification.

De leur côté, les Comores ont remporté leurs deux premiers matchs contre la République Centrafricaine et le Ghana, totalisant 6 points. « Nous sommes prêts à rencontrer les Comoriens. Ce match s'annonce électrique et affronter les Comores est difficile vu qu'ils partent favoris du groupe, car ils occupent provisoirement la tête du classement du groupe I. Mais nous ferons de notre mieux pour gagner ce match. Tous les joueurs sont au top de leur forme sauf Julien Pongérard (AS Brestois), blessé lors de l'entraînement. Il a une contracture, mais il est actuellement entre les mains des médecins et ne pourra pas jouer ce jour », a expliqué le sélectionneur malgache lors d'une conférence de presse, hier à Johannesburg.

« Nous adaptons notre stratégie en fonction de la situation et de l'intensité du match d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de se précipiter mais tout se joue aujourd'hui sur le terrain, et on est obligé d'obtenir ce point. On va tout faire pour gagner ce match », souligne le technicien.

Défi

Le sélectionneur dispose de 24 joueurs, dont 20 expatriés et 4 locaux, pour défendre les couleurs de la Grande île. Après des entraînements intenses d'environ dix jours en Afrique du Sud, l'ambiance au sein de l'équipe est au top. Ibrahim Amada, capitaine de la sélection malgache, et ses coéquipiers se disent prêts à relever le défi : « Nous nous sommes bien préparés grâce aux dispositions prises par le coach pour que les joueurs puissent s'adapter au climat. Nous sommes prêts à 100% et nous donnerons le maximum pour défendre l'honneur de Madagascar ».

Après ce match crucial de ce soir, Madagascar accueillera les Aigles maliens sur le même stade ce mardi 11 juin, pour le compte de la quatrième journée. Pour rappel, le dernier exploit des Barea remonte à 2019 lors de la CAN en Égypte, où la sélection a atteint les quarts de finale.