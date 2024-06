Madagascar: « Vivre ensemble » - Les enfants en situation de handicap, à l'honneur

Le Centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches a réuni hier environ 300 personnes en déficience intellectuelle à l'occasion de la 34e édition de la manifestation sportive dénommée « vivre ensemble ».

La 34e édition de la journée inclusive « Vivre ensemble » fut un succès. Chaque année, le Centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches organise cette manifestation sportive dans le but de sensibiliser la société sur l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, en particulier les enfants, qui sont souvent marginalisés.

Hier, plus de 300 participants venant des 23 écoles privées, publiques et centres spécialisés s'étaient réunis au stade Alarobia pour marquer cet événement. Ils se sont mesurés sur trois disciplines sportives. Les personnes déficientes intellectuelles, qu'elles souffrent d'autisme, de trisomie 21, d'infirmité motrice cérébrale ou de troubles psychotiques, se sont rencontrées pour courir sur une distance de 60 mètres. Une fois la course de vitesse terminée, elles se sont rassemblées pour les épreuves de balle lestée et de saut en longueur.

Les individus classés en division 3, y compris ceux qui ne peuvent pas participer à la compétition, ont pris part au parcours moteur ou psychomotricité. Cette journée vise à organiser des activités impliquant des personnes valides et des personnes en situation de handicap. Quant aux élèves dits « normaux », issus de différents établissements publics et privés, ils se sont affrontés sur la course de vitesse sur 80 mètres.

Les enfants ont manifesté un sentiment de joie et de bonheur malgré leur handicap. Il a également été prouvé que les enfants souffrant de déficience intellectuelle et les enfants normaux peuvent bien s'entendre et qu'ils ont tous le droit d'être intégrés dans la société.

« Cet évènement sportif a commencé en 1990 avec comme objectif l'intégration sociale des enfants par le biais de la pratique sportive. Cela promeut la capacité des enfants à s'adonner à des activités sportives, qui débutent par la psychomotricité, l'éducation physique et sportive, et se terminent par la compétition. La présence d'un grand nombre d'athlètes en situation de handicap, comme lors des Jeux des îles, démontre l'importance de ces initiatives. Il est essentiel de mettre en place la Fédération du sport adapté à présent », a noté José Rajaonah, professeur de l'ENS EAD-APSA et de l'établissement Les Orchidées Blanches. L'ONG célèbre cette année son 50e anniversaire au service des personnes déficientes intellectuelles.